¸½ÍÂ¶â50Ëü±ß¡ÖÊª²Á¹â¤ÇÀ¸³è¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×75ºÐÃËÀ¤Î¸·¤·¤¤Ç¯¶âÊë¤é¤·
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢°ñ¾ë¸©ºß½»75ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê78ºÐ¡Ë
½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¸Í·ú¤Æ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§°ñ¾ë¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§430Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÍÂÃù¶â¡§50Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§¤Ê¤·
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¸üÀ¸Ç¯¶â480¥«·î
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¶â¤ä¼ýÆþ¡§Ç¯¶â60Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¸½ºß¤ÎÊª²Á¹â¤ÇÀ¸³è¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö25Ëü±ß¡×¡£É×ÉØ¤ÎÇ¯¶â¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡ÖËè·îÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤»Ù½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ëè·î¡ÖÃùÃß¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä°ú¤½Ð¤¹¤«¡¢¡ÊÉÔÄê´ü¤Î¡Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎµëÍ¿¡×¤ÇÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î²È·×¼ý»Ù¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÌµ»ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡×¤ÈÀè¹Ô¤¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ï·¸å¤Ï¡Ö»þ´Ö¤ÎÀ©Ìó¤¬¤Ê¤¤ËèÆü¤ò²á¤´¤»¤ë¡×¤Î¤¬´î¤Ó¤È¤Î¤³¤È¡£¸½Ìò»þÂå¤ÎË»¤·¤µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¼«Í³¤òëð²Î¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
