スポーツ庁の室伏広治長官が26日、東京2025世界陸上日本代表選手団の表敬訪問を受け、選手たちにねぎらいの言葉を送りました。

室伏長官は冒頭で、「女子20キロ競歩で銅メダルを獲得された藤井(菜々子)選手、男子110メートルハードルで堂々と5位入賞された村竹(ラシッド)選手、さらに男子400メートルや女子3000メートル障害など複数種目で日本新記録が誕生し、日本陸上界に新たな歴史が刻まれたと思います」と言葉を送りました。

また、日本開催にもふれ「連日満員となった国立競技場には、延べ約62万人もの観客が来場し非常に大きな声援が選手の背中を力強く押してくれたのではないかと思います」と集まったファンにも感謝しました。

その後、室伏長官は選手一人ひとりと会話をし、34年ぶりの決勝に進出した400メートルの中島佑気ジョセフ選手に、会場の声援、成績の反響を聞くと「私のレーススタイルは後半型でラスト100メートルでスパートをかけます。自分にあれだけの歓声が向けられる経験は今までなかったわけですから、特にラスト100メートルからスパートをかけていくにつれて、歓声がどんどん盛り上がるのが走ってる中でも感じていたので、そういった歓声があったからこそ、ラスト100メートルで前の選手と離れていても諦めずに、最後まで走り切ることができるかなというふうに思います」と話しました。

さらに室伏長官から「後半伸びる特徴がありますけど、どういうトレーニングをしたらそうなるんですか」とハンマー投げの金メダリストで日本陸上界のレジェンドからの追加質問に、中島選手は「話し出したらたぶんもう2時間くらい喋ることになっちゃうんですけど」と思わず笑顔。

「トレーニングとしましては、フォームをできるだけ維持する。400メートル最初から最後まで乳酸が極限まで体に蓄積されて、体が鉛のように重くなって動かないときでも、フォームを維持するところと、メンタリティーとしましては、前に選手がいても、絶対に焦らずに自分のリズムをキープすることを心がけています」とフォームの重要性を話し、室伏長官も納得したような表情を見せました。