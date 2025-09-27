35歳に見えない…韓国の長身レーシングモデル、美スタイル“丸見せ”の大胆衣装に「芸術級」の声【PHOTO】

韓国でレーシングモデルを務めるチョ・イニョンが、美スタイル際立つ大胆衣装でファンを魅了している。

【写真】チョ・イニョン、二度見必至のぴたぴたゴルフウェア

チョ・イニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「秋が来たね」とキャプションに綴り、1枚の写真を投稿した。

公開された写真には、赤と白を基調としたクロップド丈のキャミソールホットパンツを合わせた衣装姿で、座りながらポーズを披露するチョ・イニョンが写っている。

現役モデルなだけあって、目鼻立ちの整ったビジュアルはさることながら、引き締まったスタイルの良さを存分に見せつけるチョ・イニョン。大胆な衣装からこぼれ落ちそうなボリューム感で、多くのファンを虜にしていた。

この投稿に、ファンからは「秋の美女だ…」「綺麗すぎる」「おへそが芸術級」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝チョ・イニョンInstagram）

なお、チョ・イニョンは1990年6月29日生まれの35歳。172cmの長身を誇るレーシングモデル（レースクイーン）で、韓国のさまざまなモータースポーツ大会に登場し、度々ファンの注目を集めている。「2023韓国レーシングモデル・アウォーズ」で大賞を受賞した実力者だ。