ふるさと納税「ポイント還元」9月末で終了…今からでも間に合う「駆け込み寄付」攻略法

9月末に駆け込み需要が見込まれる「ふるさと納税」

2024年6月、総務省は「寄附に伴いポイント等の付与を行う仲介サイトを通じた募集を禁止する」と発表しました。これにより、ふるさと納税における“ポイント付与制度”は2025年9月末をもって終了します。楽天ポイントや独自コインを通じた寄附者への還元は多くの利用者にとって大きな魅力でしたが、制度改正により今後は利用できなくなります。

これまで「楽天ふるさと納税」や「ふるなび」などのふるさと納税サイトでは、寄附額に応じてポイントが付与され、次回の寄附や日常の買い物に活用できました。中には寄附額の30％以上が還元されるケースもあり、特に駆け込み時期には人気を集めていました。しかし、こうした過熱したポイント競争が「本来のふるさと納税の趣旨を逸脱している」と総務省は指摘しています。自治体が支払う手数料がポイント原資となっていたことも、制度の公平性や効率性の観点から問題視されました。

制度の転換点となるのは2025年10月1日です。この日以降、新たに寄附してもポイントは付与されません。したがって、ポイントを狙って寄附をしたい場合は、2025年9月30日までに寄附を済ませる必要があります。

400F社がおこなった「オカネコ ふるさと納税に関する調査」では、約45％が「ポイント廃止前に寄附しようと思っている」と回答しており、9月末には駆け込み需要が集中する可能性が高いとみられます。そのため返礼品の在庫切れや配送遅延が発生する恐れもあります。

一方で、制度終了後も約4割の人は「継続利用する」と答えており、ふるさと納税が単なる“お得制度”ではなく、地域応援の仕組みとして定着しつつあることも浮き彫りになりました。

具体的な寄附ステップ

ここで初めてふるさと納税をするという方のためにも、その仕組みをおさらいしましょう。

ふるさと納税は、自分が応援したい自治体に寄附ができる制度です。寄附をした金額から自己負担の2,000円を引いた金額が、翌年の住民税から控除されます（確定申告をした場合は、控除される金額に差はありませんが、寄附をした年の所得税と翌年の住民税から控除されます）。

また初めての方でもスムーズに進められるよう、寄附の流れを整理します。

(1)ポータルサイトを選ぶ

楽天ふるさと納税、ふるなび、さとふるなど複数のサイトがあります。9月末まではポイント還元率を比較するとお得です。

(2)寄附先の自治体・返礼品を選ぶ

食材や日用品、体験型返礼品など幅広い選択肢があります。気になる自治体の「寄附金の使いみち」も確認しておくとよいでしょう。

(3)寄附手続きを行う

クレジットカード決済が一般的で、返礼品と寄附金受領証明書が別々に送られてきます。

(4)確定申告orワンストップ特例制度を申請する

確定申告の場合は、寄附金控除の欄への入力と「寄附金受領証明書」を提出します。

確定申告が不要な給与所得者の方は、ワンストップ特例制度を利用すると確定申告をせずに簡単に申請ができます。自治体から届く「ワンストップ特例申請書」という書類に必要事項の記入と本人確認書類を返送するだけで申請ができます。

また、ワンストップ特例制度をオンラインで申請ができる自治体も増えています。マイナンバーカードがあればオンラインにて申請が可能という制度で、書面での申請書類や本人確認書類の返送が不要です。

ただし、ワンストップ特例制度の申請後、医療費控除をする必要が出てきたなどで確定申告を行うと、ワンストップ特例制度の申請がすべて無効となります。

そのため、確定申告をおこなうことになった際には、ワンストップ特例制度の申請を行った寄附分もすべて、確定申告時に申請を行ってください。

駆け込みにおすすめの返礼品例

駆け込みで寄附をする際には、「使い勝手がよく、保存がきくもの」が安心です。人気の高いジャンルをいくつかご紹介します。

・お米

毎日の食卓で必ず消費するため実用的。定期便なら数カ月にわたり受け取れます。

・干物

干物は、調理が簡単で日常の食卓に取り入れやすい返礼品です。地域ごとの名産魚を味わえるのも魅力で、普段はなかなか手に入らない地方の味覚を家庭で楽しむことができます。

・缶詰系

賞味期限が長く、常温保存が可能なため駆け込み寄附にピッタリです。サバ缶やツナ缶など定番から、ご当地ならではの高級缶詰まで種類が豊富で、選ぶ楽しみがあります。

・旅行券

ふるさと納税を「体験型」で楽しみたい方におすすめなのが旅行券です。宿泊券や観光施設利用券として利用できるため、返礼品をきっかけに地域を訪れることができます。

・日用品（トイレットペーパー、ティッシュなど）

家計の節約につながる定番アイテム。在庫切れも多いため早めのチェックをおすすめします。

・地域の特産品・工芸品

「応援したい自治体」を選ぶ意味でも、地域色のある返礼品は注目度が高まっています。

・家電

食品の場合、冷蔵庫がパンパンになってしまいますが、家電ならその心配も必要ありません。筆者も昨年小型のコードレス掃除機を返礼品に選びましたが、毎日使うくらい重宝しています。

気をつけたい「3つの落とし穴」

最後に、ふるさと納税をするにあたっては気をつけたい「落とし穴」がいくつかあります。ここでは特に注意したい3点を紹介します。

(1)年収が減ると、ふるさと納税の上限額を超えて、ただの寄附になってしまうことも

収入に波がある自営業の方、会社員の方でも業績によりボーナスの変動や、想定よりも医療費がかさんでしまい医療費控除の対象になった方など、ふるさと納税の上限額が変わることが考えられます。

収入として確実に見込める金額分のふるさと納税をしておいて、控除限度額ギリギリまでふるさと納税を行いたい場合は、給与が確定する12月あたりに残りの分を調整して行うと、そのような事態を避けることができます。

万が一控除限度額を超えてしまった場合は、限度額を超えた分はふるさと納税の対象からは外れてしまいますが、確定申告をすると「寄附金控除」は適用されるので、できるだけ自己負担額を減らしたい場合は、後述するワンストップ特例制度ではなく確定申告を利用しましょう。

また、産休中や育休中に支払われる出産一時金や育児休業給付金などは給与所得に含まれません。そのため育休前後の年は、ふるさと納税の控除限度額に大きく波がありますので、事前にシミュレーションをして限度額を超えないように注意をしましょう。

(2)ふるさと納税をする名義を間違えると、控除されない

ご家族分のふるさと納税の手続きを行いたいという方もいらっしゃるかと思いますが、ふるさと納税の制度上、寄附をする方と決済をする方は同一である必要があります。

例えば、妻が夫の名前で寄附するつもりでしたが、決済を妻名義のクレジットカードで行ってしまった場合は、生計を共にしている家族であっても控除されません。必ず寄附する人と同じ名義のクレジットカードやアカウントを使用するようにしましょう。

万が一名義を間違えてしまった場合は、寄附をした自治体によっては名義変更の対応をしてくれるところもあるので、一度自治体のQ＆Aサイトを確認した上で、相談をしてみましょう。

⑶寄附先が5つの自治体を超えるとワンストップ特例制度は使えない

ワンストップ特例制度を使いたい場合は寄附先を5自治体までにしましょう。すでに6自治体以上に寄附を行っている場合は、確定申告を行う必要があります（1つの自治体に対して複数回寄付した場合、寄付先の自治体数が5ヵ所以内ならワンストップ特例制度が使えます）。

ワンストップ特例制度は寄附をした自治体に対しそれぞれ「ワンストップ特例申請書」と本人確認書類の返送を行う必要がありますが、確定申告は「寄附金受領証明書」をまとめて提出すれば良いので、複数の自治体に寄附をしている場合は、一度で手続きが済む確定申告のほうが楽だと感じるかもしれません。

ほかにもいくつかある落とし穴は関連記事〈「ただの寄附」になってしまった、名義を間違えた…「ふるさと納税」でハマりがちな「7つの落とし穴」〉でご確認ください。

＊ ＊ ＊

ポイント還元がなくなった後は、「どの自治体を応援するか」「寄附金をどう使ってほしいか」という視点がより重視されます。教育や子育て支援、災害対策など、寄附先自治体の政策や姿勢を知り、その活動を支える寄附こそが本来のふるさと納税です。

9月末までに賢く寄附し、その後は応援の気持ちを大切にした新しいふるさと納税を楽しみましょう。

