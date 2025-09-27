内見は4日後…！「自宅を売却」知られざる売主の苦労エピソード【ママリ】

2児の母・おおえもんさんは、夫が在宅ワーク中心の仕事に転職したのを機に、移住を考えます。そして、2年間住んだ東京の一軒家を売却することに。しかし、家が売れるまでは、さまざまな苦労がありました…。自宅を売却するまでの紆余曲折の体験談、著者・おおえもん(@ooe.mon)さんが描く、『新築を2年で売って移住した話』をダイジェスト版でごらんください。

まるで、引っ越し前夜のような部屋へ…

不動産の査定を受け、ドキドキしながら売値を決めた おおえもんさん夫妻。ネットに売却情報が掲載され、さっそく内見の申し込みが入りました！しかし、生活感あふれる自宅の片付けに悩みます。



そこで、おおえもんさんは、とりあえず「段ボールに荷物を詰め込む」という作戦を思いつきました。これが功を奏し、部屋はあっという間に片付きます。何とか、無事、内見の日を迎えることができました。

いざ、緊張の初内見へ！手ごたえは？

ネガティブ発言は気になるものの、初内見で手ごたえを感じました！



このままあっさり、売却となるのでしょうか？

不動産からの着信に期待大！

残念ながら、初内見では決まりませんでしたね。ですが、すぐに次の内見申し込みがありました。「家を売る」というのは、大きな決断ですので、じっくり構えたほうがいいですね。



本作では、家を売却するまでの体験談が描かれています。不動産の査定を受けるところや、内見の対応など、売主側の意外な苦労がうかがえます。



もしも、わが家を売る日が来たら…。売却した人も、これから売却を考えている人も、参考になる作品です。

