¡Ö¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤À¤±¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÄPerfume³èÆ°µÙ»ß¤Ç²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃ¼ÁÀ¤ÈÇµÌÚºä46¡¢NiziU¡¢FRUIT ZIPPER¡¢XG¡¢HANA¤Ê¤É¿·»þÂå¤Î½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÀïÎ¬
³èÆ°µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ
¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿21Æü¡¢Ç¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿Perfume¤¬¡¢22¡¦23Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
³èÆ°µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë23Æü¤Ç¤ÏÁ´18¶Ê¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ»×¤¤Æþ¤ì¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ï¤¿¤·¤ÆÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ê¤É¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£°ú¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¡¢NiziU¡¢¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¡¢HANA¡¢XG¤Ê¤É¡¢½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸½¾õ¤ÈÌ¤Íè¤òÀê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÉüµ¢²ÄÇ½¡×°ÛÎã¤ÎÀë¸À
Perfume¤Ï21Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤ÎÈ¯É½¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â´¶Æ°¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤º¡Ö»ä¤¿¤ÁPerfume¤ÎÁ´¤Æ¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¿´¤ÏLIVE¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸»þ¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë½¸¤¤¡¢¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê´ñÀ×¤Ï¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ëè²ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢¿´¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¤Î»þ´Ö¤Ï¤Ê¤Ë¤Ë¤âÂå¤¨Æñ¤¤»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¡Øµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤òÎò»Ë¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¡Ù ¤½¤ì¤ÏPerfume¤ÎÌ´¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡Èµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡É¤È»×¤¨¤ë¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¹ï¤à¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï2026Ç¯¤«¤éPerfume¤ò°ìÅÙ ¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥× ¤·¤Þ¤¹¡×¤È³èÆ°µÙ»ß¤ËÂÐ¤¹¤ë²±Â¬¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£¡ÖÈè¤ì¤¿¤«¤éµÙ¤à¡×¤ï¤±¤Ç¤â¡ÖË°¤¤¿¤«¤é¤ä¤á¤¿¤¤¡×¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ï¤«¤ê¡¢°Â¿´¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î´¶Æ°¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¼¡¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£¡ÖPerfume¤Ï¤É¤ó¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â3¿Í¤Ç¤¤¤ì¤Ð°ìÀ¸Perfume¡×¡Ö¤½¤ÎÃæ¤ÇÄ¹¤¯¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é¡¢¤è¤êÎÉ¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Perfume¤Ç¤Þ¤¿¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¡¢°ì¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò»ý¤È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ¯¤«¤¬È´¤±¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íº£¸å¤ÎÄ¹¤¤¿ÍÀ¸¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë3¿Í¤Ï¡ÖµÞ¤ËÌÀÆüPerfume¤Î³èÆ°¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤âÂÎ¤âËá¤¤¤ÆËèÆüÈ÷¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿»ä¤¿¤Á¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤»ä¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¤¤«¤Ë¹â¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤ÇÄ¹Ç¯Áö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤òÊª¸ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¤È¥é¥¤¥Ö¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿·èÃÇ¤ÎÍýÍ³
3¿Í¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ò°Â¿´¤µ¤»¤¿¾å¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÈËÜ²»¡É¤È¡È¤ª´ê¤¤¡É¤òÅÇÏª¡£¡Ö°ìÅÙ¤âµÙ¤Þ¤º¤º¤Ã¤ÈPerfume¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤Ì´¤â³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯»ä¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¡¢¤Þ¤¿¡È¿·¤·¤¤Perfume¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë½ä¤ê²ñ¤¨¤ëÆü¤Þ¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¾¯¤·¿ÍÀ¸¤Î»þ´Ö¤¬¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¿·¤·¤¤Ì´¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´êË¾¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÌÀ¸À¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤«¤Ë¤â¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊPerfume¤é¤·¤¤¡£Áá´ü¤Î·ëº§¤äÇ¥¿±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡Ö¤â¤¦Èà½÷¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤ó¤ÊÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç¤â3¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÇ°¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¤Î¤Ã¤Á¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤¿¡Ù¤È¤«¡¢¡ØµÙ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø1¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ï¡Ù¤È¤«¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Ú¤ä¤«¤µ¡¢¼«Í³¤µ¡£¤³¤ì¤â1¤Ä¤ÎÄ©Àï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖPerfume¤Î¤³¤È¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤âËÜÅö¤ËÂç»ö¡£¤ß¤ó¤Ê¤ò¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÀ¸Perfume¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Î·èÃÇ¤Ç¤¹¡×¡£
¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÃç¤¬¤¤¤¤¤±¤ó¡¢³Ú¤·¤¤¤±¤ó¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Çµ¢¤Ã¤ÆÍè¤è¤¦¤È¡£º£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡×¡ÖPerfume¤Ï°ìÀ¸Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤º¡Á¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡£¤Þ¤¿É¬¤º²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£
¤«¤·¤æ¤«¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á3¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤â¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÉ¬¤º¿·¤·¤¤Æ»¤òÁª¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¤³¤Î·èÃÇ¤â¿·¤·¤¤Æ»¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¹¡×¡Ö²ñ¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤Ä¤à¤¤¤Ç¤¤¿¡¢°ì½ï¤ËÆ»¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤ÎÎò»Ë¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤É¤¦¤«¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£
Æ·¤ò½á¤Þ¤»¡¢´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤ÆÁÊ¤¨¤«¤±¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ï¥À¥ó¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¥·¥ó¥¯¥í¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òµ¿¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ö¤â¤·¥½¥í³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤â¡¢Îø°¦¡¦·ëº§¤ä½Ð»º¡¦°é»ù¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ù¤ÆPerfumeºÆ»ÏÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Á¤ÎÆþ¤ê¹þ¤à¥¹¥¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
²¼ÀÑ¤ß¤ò·Ð¤¿ÉÔÀ¤½Ð¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ
¥Í¥Ã¥È¤È¥é¥¤¥Ö¤Ç½Å¤Í¤¿ÀâÌÀ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤½¤Î·èÃÇ¤òÂº½Å¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥à¡¼¥É¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Perfume¤ÎÂ¼è¤ê¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Perfume¤Ïº£¤Ç¤³¤½16Ç¯Ï¢Â³¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¤Ë¡¢¹ñÆâ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¡¢¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë³¤³°¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢¡È¹ñÆâ¶þ»Ø¤ÎÂçÊª½÷À¥°¥ë¡¼¥×¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×Àë¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¤²¼ÀÑ¤ßÀ¸³è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Perfume¤Ï1999Ç¯¤Ë¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¹Åç1´üÀ¸¤Ç·ëÀ®¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º³èÆ°¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¡Ö¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæ³Ø3Ç¯¤Î2003Ç¯½Õ¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¾åµþ¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï2005Ç¯9·î¡£¤µ¤é¤Ë2007Ç¯¤Î¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¥Ò¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢Ìó8Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ¹¤¤²¼ÀÑ¤ßÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×Àë¸À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖµÒ¤¬2¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖËèÆü300Ëç¥Ó¥éÇÛ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÆÍÁ³¡¢²»³ÚÀ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¶ì¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÈô¤Ó¸ò¤¤¡¢¤½¤ì¤é¤ò¸«¤¿¿Í¡¹¤¬¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤¹þ¤à¤Ê¤É¤ÎÍ¥¤·¤¤¥à¡¼¥É¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¼ÏÂ»þÂå¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¤è¤ê¡¢Â´¶È¤È¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ä²ò»¶¤Î¥¿¡¼¥à¤¬Áá¤¯¡¢20ÂåÁ°È¾¤«¤éÃæÈ×¡¢ÃÙ¤¯¤Æ¤â20Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ï·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¿Íµ¤¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥½¥í³èÆ°¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä·ëº§¡¦½Ð»º¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ·èÃÇ¤Ë»ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÅÀ¤ÇPerfume¤Î°Û¼Á¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÈ±·¿¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¥¡¼¥×¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î»ÑÀª¤â´Þ¤á¡¢¤Î¤Ã¤Á¤¬37ºÐ¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤«¤·¤æ¤«¤¬36ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢Ãæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È³èÆ°ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤ºÂ³¤¤¤¿½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤âÈà½÷¤¿¤Á¤¬È¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²ò»¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºÆ³«¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿³èÆ°µÙ»ß¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤â¤¦À¸³¶¤òPerfume¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÊû¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£18Æü¤Ë¤ÏÃë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢ÍýÁÛ¤ÎÃËÀÁü¤ò¸ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¹¥°ÕÅª¤Ê¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¤³¤ì¤À¤±¡Ö·ëº§¤·¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤éº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¸Ä¿Í¤ÎÂº½Å¤ä¼«Í³¤¬¶«¤Ð¤ì¡¢½÷À¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·ëº§¤ä½Ð»º¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ëº£¡¢Perfume¤Û¤É¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤â¤¦À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âPerfume¤Ï¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×Àë¸À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃË½÷ÉÔÌä¤ÇÂ¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤µ¤â¤¢¤Ã¤ÆºÆ½¸·ë¤ÎºÝ¤Ï¡¢¸½ºß¤ÈÆ±Åù°Ê¾å¤ÎÂçÊª¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
ºäÆ»¡¢NiziU¡¢¥¢¥½¥Ó¤Î¶È³¦É¾²Á
¤Ç¤ÏPerfume°Ê³°¤Î½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤É¤ó¤Ê¸½ºßÃÏÅÀ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡£¶È³¦Æâ¤Ç¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿É¾È½¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¤Æ¸½¾õ¤ÈÌ¤Íè¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤ººäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡Ö¶áÇ¯ºÇ¤â¿·ÄÄÂå¼Õ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤¤¤¦É¾È½¤¬ÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£º£Ç¯¡¢ÇµÌÚºä46¤Ï6´üÀ¸11¿Í¡¢Æü¸þºä46¤Ï5´üÀ¸11¿Í¡¢Ý¯ºä46¤Ï4´üÀ¸9¿Í¤¬²ÃÆþ¡£Â´¶È¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤â´üÂÔ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¤ª¤ª¤à¤Í¿·ÄÄÂå¼Õ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÄê¤Î¿Íµ¤¤È¶È³¦¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇúÈ¯ÎÏ¤³¤½´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢1¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ç¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¿·²ÃÆþ¤ÈÂ´¶È¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®»þÂå¤«¤éÂ³¤¯½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥·¡¼¥ó¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°Â¸ºß¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£»¿ÈÝ¤Ï¤¢¤ì¤ÉÆüËÜ¿Í¤Î¹¥¤à²¦Æ»¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥È¥Ã¥×¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¤³¤Î·ÏÉè¤Ç¤ÏºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤·¤Î¤°Â¸ºß¤¬Ä¹Ç¯¸½¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¼¡¤ËNiziU¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Þ¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Î2020Ç¯¡¢ÇÛ¿®¤Ë²Ã¤¨¤ÆÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNizi Project¡Ù¤«¤é5Ç¯¤¬·Ð²á¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥»¡¼¥ë¥¹¤Ç¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤ÎÀª¤¤¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢CM½Ð±é¤Ê¤É¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤ÎºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤¬¶¯Îõ¤¹¤®¤¿¤³¤È¤ÎÈ¿Æ°¡×¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏËá¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Á´°÷20ÂåÁ°È¾¤À¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Î¾¡Éé¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤È¤³¤íÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢Ãë¤ÎÂÓ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î7¡¦8·î¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢23²ñ¾ì¡¦32¸ø±é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤ÎÃÏÆ»¤Ê³èÆ°¥¹¥¿¥ó¥¹¡£´Ú¹ñ¤ÎJYP¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¤Î¤¿¤á¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤â¡ÖºÇ¤âÀè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢¶È³¦Æâ¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢FRUIT ZIPPER¡¢CANDY TUNE¡¢CUTIE STREET¤é¡¢ÌÚÂ¼¥ß¥µ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼¡¡¹¤Ë¥Ð¥º¤ë¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£FRUIT ZIPPER¤ÏÍèÇ¯2·î1Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¹ñÆâ¤ÇÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦K-POP¤ËÂÐ¹³¤¹¤Ù¤¯¡ÖKAWAII¡×¤È¥Ð¥º¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤è¤ë²÷¿Ê·â¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï20ÂåÃæÈ×¤«¤é¸åÈ¾¤Î¶ìÏ«¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢Perfume¤Î¤è¤¦¤Ë30ÂåÃæÈ×¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¡Ö°ìÇ¯°ìÇ¯¡¢°ì¶Ê°ì¶Ê¤¬¾¡Éé¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È¹ñÌ±Åª¡É¤è¤ê³Æ¼«¤ÎÌÜÉ¸¤òÄÉµá
¤½¤·¤ÆºòÇ¯Ëö¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇúÈ¯Åª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬HANA¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No Girls¡Ù¤Î½ªÎ»¸å¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ø¤Î¶¦´¶¤È°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹»Ù»ýÁØ¤ÎÉý¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÈSKY-HI¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤¬20ºÐÁ°¸å¤Î¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÍèÇ¯¡¢ºÆÍèÇ¯¤ÈÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Ç¾¡Éé¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Á´ÊÔ±Ñ¸ì¤Î³Ú¶Ê¤Ê¤ÉºÇ½é¤«¤é¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ö¸þ¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ë¤â·ë¤ÓÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëXG¤â¤¢¤²¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë¤³¤³¤Ç½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬¾ì°ã¤¤¤Ê¤Û¤É¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹ñÆâ¤Ç¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥¿¥á¥·¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Î¿Íµ¤¤ä½ÐÈÖ¤ÎÎÌ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¶¼°Ò¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¡£°ìÊý¡¢Ì±Êü³Æ¶É¤ÏÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤±¤Ë¡¢¿µ½Å¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¼ç¤Ê½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢2020Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¤¤«¤ËÂ¿ÍÍÀ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÌÀ³Î¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¤Î¡È¿ä¤·¡É¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¶¦Í¤µ¤ì¤¿ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£º£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢Perfume¤Ï¤½¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¤Î½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¡Ö¥É¡¼¥à¸ø±é¡×¡ÖÀ¤³¦¡×¡Ö¥Ð¥º¤ë¡×¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤ÎºÂ¤òËÜµ¤¤ÇÁÀ¤¦½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¸½¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ú±¿±Ä¼Ô¤Î¿È¥Ð¥ì¤¹¤é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¡Ä¡ÛË½Ïª·Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖDEATHDOL NOTE(¥Ç¥¹¥É¥ë¥Î¡¼¥È)¡×¤¬Â¸ºß´¶¤òÁý¤¹ÍýÍ³¤È¥´¥·¥Ã¥×Âç¹¥¤¤Ê¼Ò²ñ¤¬²ÃÃ´¤¹¤ë¡É»ä·º¡É¤Î¹Ô¤¯Ëö
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿À»ö,
½»Âð,
¾åÅÄ,
»×¤¤¤ä¤ê,
³¤,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¶âÂ°²Ã¹©,
¾²ÃÈË¼,
À¸²Ö