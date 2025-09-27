¥í¥·¥¢¼ýÍÆ½ê¤ÇÊáÎº169¿Í»àË´¡¡¡ÖÁÈ¿¥Åª¤Ê¹éÌä¤äµÔÂÔ¡×»ØÅ¦
¡¡¡Ú¥¦¥£¡¼¥ó¶¦Æ±¡Û²¤½£°ÂÊÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊOSCE¡Ë¤ÎÌ±¼çÀ©ÅÙ¡¦¿Í¸¢»öÌ³½ê¤Ï26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢2022Ç¯¤Î¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å¡¢¥í¥·¥¢¤¬¹´Â«¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿ÍÊáÎº¤Î¤¦¤Á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â169¿Í¤¬¥í¥·¥¢¹ñÆâ¤äÀêÎÎÃÏ¤Î¼ýÍÆ½ê¤Ç»àË´¤·¤¿¤È¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ÊáÎº¤ËÂÐ¤·¡Ö¹ÈÏ¤«¤ÄÁÈ¿¥Åª¤Ê¹éÌä¤äµÔÂÔ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¯¹¶°Ê¹ß¡¢ÊáÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1Ëü3500¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢¤¦¤ÁÌó6300¿Í¤¬°ÍÁ³¡¢¼ýÍÆÃæ¡£Ìó6800¿Í¤¬ÊáÎº¸ò´¹¤Ë¤è¤ê²òÊü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿ÍÊáÎº¤ò¡ÖÆÃÊÌ·³»öºîÀï¤ËÄñ¹³¤·¹´Â«¤µ¤ì¤¿¼Ô¡×¤ÈÇ§Äê¤·¡¢¹ñºÝ¿ÍÆ»Ë¡¾å¤ÎÊáÎº¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊáÎº¤Ï¿ÈÂÎÅªË½ÎÏ¤Î¤Û¤«¡¢´¶ÅÅ¤ä¸¤¤Ë¤è¤ë¹¶·â¡¢ÀÅªµÔÂÔ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ú¸À¤Ë±þ¤¸¤¿¸µÊáÎº¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó89¡ó¤¬²¿¤é¤«¤ÎµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¤È²óÅú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä´ººÆâÍÆ¤Ï¸µÊáÎº¤Î¾Ú¸À¤Î¤Û¤«¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅö¶É¼Ô¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£OSCE²ÃÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥í¥·¥¢¤ÏÄ´ºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£