¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹µÕÅ¾¾¡Íø¤ÇÏ¢ÇÆ²¦¼ê¡¡¶áÆ£Æ±ÅÀ¡¢·ª¸¶¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¤Ä¤¤¤ËÏ¢ÇÆ¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¶å²ó¤Ï¼é¸î¿À¿ù»³¤¬9µå¤ÇÆñ¤Ê¤¯Äù¤á¤Æ3Ï¢¾¡¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¾¡¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢26Æü¤ÎÆ¹¾å¤²¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö1¡×¡£27Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ÇÍ¥¾¡¤ò¼«ÎÏ¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Þ¤ÇÍè¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¢¤È1¾¡¤Ç¤¹¡×¤È´ãÁ°¤Ë¤¢¤ë¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤«¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤ë¤³¤È¤¬º£¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶¯¤ß¤À¡£È¿·â¤Î¤Î¤í¤·¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢º£µ¨¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿ÌøÄ®¤À¤Ã¤¿¡£3ÅÀ¤òÄÉ¤¦Ï»²ó1»à°ìÎÝ¡£2ÈÖ¼êÁ×²È¹ë¤ÎÄ¾µå¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±¿¤ó¤À¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î5¹æ2¥é¥ó¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¡ÊÌøÄ®¡ËÃ£¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£ÂÇÎ¨¤âËÒ¸¶Âç¤Ë¼¡¤°¥ê¡¼¥°2°Ì¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤âÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¼·²ó¡£1»à°ìÎÝ¤«¤é¶áÆ£¤¬Ãæ±Û¤¨¤ÎÆ±ÅÀ»°ÎÝÂÇ¡£Â³¤¯·ª¸¶¤¬¡Ö¤¤¤¤Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È½éµå¤ò±¦ÍãÀþ¤Ø±¿¤Ó¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£·ª¸¶¤Ïº£µ¨Áê¼¡¤°¤±¤¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢9·î¤ÏÂÇÎ¨4³ä¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢14ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç³èÌö¡£¶ÛÄ¥´¶¤¬Áý¤¹ºÇ½ªÈ×¤Ç¼ç¼´¤¬Íê¤â¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï½êÂô¤Ø°ÜÆ°¤·¤ÆÂç°ìÈÖ¤ËÎ×¤à¡£À¾Éð¤Ë°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤«¡¢Éé¤±¤Æ¤âÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Ê¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍ¥¾¡¡£·ª¸¶¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤è¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤á¤¿¤é¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë°Õµ¤¹þ¤à¡£Ï¢ÇÆ¤Ï¤â¤¦¤¹¤°¤À¡£¡¡¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë