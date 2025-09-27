大分県日田市の子どもたちが夏休みに取り組んだ自由研究の作品を展示する「第63回小・中学生自然研究作品展」（西日本新聞社など後援）が、同市上城内町の市立博物館で開かれている。今回は市内の17小学校から142点の力作が寄せられ、来場者を楽しませている。10月13日まで、入場無料。

作品展は1961年に始まり、例年実施されている。17小学校の1〜6年の児童たちが自然科学に関して調べて模造紙やノートにまとめた研究成果、採取した昆虫の標本といった作品を、長澤正之館長ら博物館職員や小学校理科主任ら18人が審査。博物館長賞や教育委員会賞、特別賞などを選んだ。

博物館長賞に選ばれたのは2点。桂林小4年の平川穂花さんは、渓谷や川の上中流で集めた石を調べて礫岩（れきがん）や玄武岩に分類したほか、川底から採取した砂鉄を水ごと瓶詰めにして展示。朝日小5年の柴尾時央さんは、身近に生息するいろんな鳥の特徴を写真付きでスケッチブックにまとめ、拾った羽が水をはじくのか試したことを報告した。

長澤館長は、2点について「身近なものに深い興味を持ち、じかに調べて、自分なりに評価を加えた点が良かった」と語った。

教育委員会賞に選ばれた作品の中では、地元の公園で採取したチョウやクワガタ、セミなどの昆虫約20匹の標本を一堂に展示したものや、大好きなスイカについて調べる際、スイカ1個を食べたところ522粒の種が含まれていたことを紹介したユニークなものなどが目を引く。

今月24日には日田ルーテルこども園の園児たちが博物館を訪れ、各作品を興味深く見学した。引率した真木逸子園長は「園児たちのお兄ちゃん、お姉ちゃんに当たる年ごろの小学生の頑張りを見てもらい、これからの励みになればいい」と話した。

（稲葉光昭）