熊本県水俣市の不知火海海岸沿いにある「湯の児（こ）温泉」が8月、開湯100周年を迎えた。市や旅館は8月からさまざまな記念事業を展開中で、27日に湯の児温泉を代表する旅館の一つ「海と夕やけ」のコンベンションホールで記念式典・講演を開く。27日限定で、3軒の温泉施設が100円で入浴できる。

湯の児温泉は、4世紀ごろ景行天皇が熊襲（くまそ）征伐の折にぬるめの湯を見つけ、「湯の親ではなく、子だ」と評したことが名前の由来とされる。本格的な温泉源の掘削に成功したのは1925（大正14）年8月24日。故中村嘉三郎氏ら有志4人が、私財を投げ出すなどして掘り当てたという。泉質は弱アルカリ性で、リウマチや神経痛などに効果があるという。

高度経済成長期には関東、関西などの団体客を中心に年間40万人以上が訪れた。70年には18軒の旅館が軒を連ねたが、旅行形態が個人へシフトするのに伴って観光客は減少。現在、6軒の温泉旅館と2軒の公衆浴場が営業している。

中村氏の孫で、祖父から受け継いだ貸し切り風呂「中村温泉」を守り続ける原田万里さん（77）は、往時を「芸者さんが大勢いて、ずらっと土産物店が並んでいた」と懐かしむ。「湯の児は海と山に囲まれ、釣り施設もある。にぎわいが戻ってほしい」。「中村温泉」「齊藤旅館」「松原荘」の3軒が27日限定で、100円で入浴を提供する。

旅館「海と夕やけ」は、廃業した老舗旅館を改装して2011年に開業。24年の「温泉宿・ホテル総選挙」のおもてなし部門で、全国1位に輝いた。今回、開湯100周年の記念事業とした特別宿泊プラン（大人1泊2食1万6500円）が好評のため、予約を10月末まで延長した。福田若菜支配人（45）は「温泉と地元食材のバイキング、近すぎず遠すぎない接客。ゆっくりしてストレス解消してほしい」と話す。

27日午前10時〜正午にある記念式典・講演では、全国の温泉を巡っている温泉家の北出恭子さんらが温泉の未来と地域づくりをテーマに語る。入場無料、申し込み不要。来場者にはオリジナルバッグをプレゼント（数量限定）する。一帯の湯の児護岸で、シアタールームとサウナを備えた移動式シネマサウナカーや競り舟・ドラゴンボートの体験、軽食を提供するマルシェなども開かれる。

不知火海を巡り、幻想的な夕日を楽しむ「サンセット遊覧船」（有料）は10月31日まで運航される。

（古川剛光）