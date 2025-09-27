¡Î·§ËÜ¸©¡ÏÂç±«Éüµì500²¯±ßÄÉ²Ã¡¡¸©Í½»»°Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷
¡¡8·î¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ·§ËÜ¸©¤Ï26Æü¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎËÜ³ÊÉüµì¤Ë¸þ¤±¤¿¹©»öÈñ¤Ê¤ÉÁí³Û500²¯6900Ëü±ß¤ÎËÜÇ¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò³«²ñÃæ¤Î¸©µÄ²ñÄêÎã²ñ¤ËÄÉ²ÃÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢³³Êø¤ì¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¹ñÆ»443¹æ¡ÊÈþÎ¤Ä®¡Ë¤ä¹ñÆ»266¹æ¡Ê¾åÅ·Áð»Ô¡Ë¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦ÅÚÌÚ»ÜÀß¤ÎÉüµì¤Ë286²¯5900Ëü±ß¡¢ÅÚÀÐÎ®È¯À¸¤Ë¤è¤ëº½ËÉ»ÜÀßÀ°È÷¤Ê¤É¤Ë41²¯1900Ëü±ß¡¢²ÏÀî¡¦¹ÁÏÑ¤Ê¤É¤ÎÅÚº½Å±µî¤Ë13²¯7200Ëü±ß¤ò½¼¤Æ¤¿¡£
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¶È¤Î´ØÏ¢»ÜÀßÉüµì¤Ë¤Ï121²¯3700Ëü±ß¤ò·×¾å¡£ÇÀÃÏ¤äÇÓ¿åµ¡¾ì¤ÎÉüµì¡¢Êø²õ¤·¤¿ÇÀÆ»¤äÎÓÆ»¤Î½¤Éü¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡±ÄÇÀºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¤Ï14²¯9500Ëü±ß¡£ÇÀ¶ÈÍÑµ¡³£¡¦»ÜÀß¤ÎÉüµì¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¿ô¾¯¤Ê¤¤»º¶È¤òÊÝ¸î¤¹¤ë°ÕÌ£¤«¤é¡¢¤¤ÁðÀìÍÑµ¡³£¤Î½¤Á¶¡¦ºÆ¼èÆÀ¤ÏÉéÃ´³ä¹ç¤¬ÄÌ¾ï¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦Êä½õ¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÊÆ£ºê¿¿Æó¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
½»Âð,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Áòº×,
°ÖÎîº×,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Åìµþ,
ÇÛÀþ,
Ï·¸å,
Ë¡Í×,
À¸²Ö