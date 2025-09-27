学校法人熊本城北学園が運営する九州看護福祉大（熊本県玉名市）の公立大学法人化を巡り、妥当性や実現可能性を議論してきた有識者の検討委員会（佐々木浩委員長、12人）は24日、意見や提言をまとめた報告書を蔵原隆浩市長に提出した。学園は市に設置主体となることを要望しており、市は報告書と10月から行うパブリックコメント（意見公募）を踏まえ、12月をめどに公立化の可否を判断する。

委員会は、大学の存続可能性▽公立化の必要性▽市の新たな負担の有無−について、1月から5回にわたり意見交換した。

報告書では、公立化のメリットとして「志願者の増加が見込める」「国からの交付金で安定した大学運営が期待できる」「大学が地域貢献の一翼を担いやすくなる」などと指摘。懸念材料として「18歳人口の減少や大学間競争の激化で大学の経営が悪化した場合、市の財政支援も求められる」「看護専攻科を設置している地元の高校への影響」などを挙げ、「リスク回避のため、市と大学が一緒になって段階的に取り組むことが必要」と提言した。

蔵原市長は「まちづくりなど総合的な観点から、大学存続のために公立化を前向きに考えている。報告書と市民の意見を庁内でしっかり検討して、最終的な判断をしたい」と述べた。

公立化には市議会の議決や、県と文部科学省の認可が必要。学園は2027年4月の移行を要望している。

（宮上良二）