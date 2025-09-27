¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏºÇÍ¥½¨¤Ë¾¾±º¤Î»³¸ý¤µ¤ó¡¡À¾³¤Ã»²Îº×¡¡Àï²Ò¤Î¥¬¥¶¤Î»Ò±Ó¤à
¡¡À¾³¤Ã»²ÎÏ¢ÌÁ¡Ê»³¸ýÎé»Ò²ñÄ¹¡Ë¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©¾¾±º»Ô»Öº´Ä®¤Î»ÔÊ¸²½²ñ´Û¤ÇÂè31²óÀ¾³¤Ã»²Îº×¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¸å±ç¡Ë¤ò³«¤¡¢¸©Æâ³°¤Î°¦¹¥¼Ô36¿Í¤ÈÁª¼Ô4¿Í¤¬±Ó¤ó¤À40¼ó¤ò¹çÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ï¢ÌÁ¤Ï¾¾±ºÃ»²Î²ñ¡Ê¾¾±º»Ô¡Ë¤ò¼çÂÎ¤Ë¸©ËÌ¤Î»Í¤Ä¤ÎÃ»²Î·ë¼Ò¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡£ºîÉÊÈ¯É½¤È¸¦½¤¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÇ¯1²ó¤ÎÃ»²Îº×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡±þÊç¼Ô¤Î¸ßÁª¤Ë¤è¤ëºÇÍ¥½¨ºî¤Ë¤Ï¾¾±º»Ô¤ÎÉÔÆ°»º¶È¡¢»³¸ý¾¿Î¡Ê¤Þ¤µ¤Ò¤È¡Ë¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÊ¶Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°¥¤ì¤ó¤À¡ãÏ¢Æü¤ÎÀï¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë±Ç¤µ¤ì¤ë¥¬¥¶¤Î»Ò¤¿¤Á¤èºá¤Ê¤¤â¤Î¤ò¡ä¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£»³¸ý¤µ¤ó¤Ï21Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ã»²Îº×¤Ç¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Î²ñÏÃ¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë±Ó¤ó¤À¡£ÆüËÜ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Ä¤Ä¡Ä¡×¤È¼õ¾Þ¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë´î¤ó¤À¡£¡¡¡ÊÊ¡ÅÄ¾Ï¡Ë
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆþ¾Þ¼Ô¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¡¡Ú¸ßÁª¡Û¾¾±º»Ô¾Þ¡á´äÇÈÍÎ»Ò¡Êº´À¤ÊÝ»Ô¡Ë¢¦Ê¿¸Í»ÔÊ¸²½¶¨²ñ¾Þ¡áÄ»»³±É»Ò¡ÊÊ¿¸Í»Ô¡Ë¢¦À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¾Þ¡á»ÔÀ¥ÇîÊ¸¡Êº´À¤ÊÝ»Ô¡Ë¢¦À¾³¤Ã»²ÎÏ¢ÌÁ¾Þ¡áÅÄÆ¬Î§»Ò¡ÊÆ±¡Ë¡¢µÈ±Ê¾¡Íø¡ÊÊ¿¸Í»Ô¡Ë
¡¡¡ÚÁª¼ÔÁª¡ÛµÈ²¬Àµ¹§Áª¡áËÌÌî¹á¿¥¡Êº´À¤ÊÝ»Ô¡Ë¢¦À¾ÌîÔ¢ÍÛÁª¡áÉÍÌîÈþ¹¾¡Êº´¡¹Ä®¡Ë¢¦»³Â¼¹§Áª¡á¶â»Ò¼÷Èþ¡Ê¾¾±º»Ô¡Ë¢¦»³¸ýÎé»ÒÁª¡áÃÓÅÄ¤Á¤º»Ò¡Êº´À¤ÊÝ»Ô¡Ë