第2次世界大戦中、長崎市香焼町にあった「福岡俘虜収容所第2分所」で亡くなった連合国の捕虜を追悼する式典が13日、跡地の記念碑前であった。遺族や駐日オランダ大使館関係者、地元の中学生ら約100人が、73人の犠牲を悼んだ。

収容所は1942〜45年、現在の香焼中の敷地内に設けられた。オランダ、米国などの兵士や民間人が最大で1500人ほど収容された。関係者によると、疫病がまん延する中、近くの造船所で労働を強いることもあったという。

記念碑は、長崎市の市民有志らが2015年に建立した。捕虜本人や遺族との交流を続けており、今回もその一環。

オーストラリアから姉妹5人で来日したジャクリン・バン・トングレン・ボエルさん（56）は、オランダ人の父が故郷を思って作った歌を姉妹で披露した。収容中の父は日本兵から暴行を受けることもあったという。

ボエルさんが跡地に来たのは5回目で、香焼中の生徒と交流した経験もあるという。「戦争に巻き込まれた捕虜を思うととても悲しい気持ちになる。現在起きている戦争が早く終わることを願いたい」と語った。

（鈴鹿希英）