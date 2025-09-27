長崎県と長崎市、長崎大でつくる核兵器廃絶長崎連絡協議会は26日、核のない世界に向けて国際情勢を学び、平和活動に取り組む「ナガサキ・ユース代表団」の第14期生に18〜20歳の長崎大の学生6人を任命した。メンバーは来年4月25日〜5月2日の日程で、米ニューヨークである核拡散防止条約（NPT）再検討会議を傍聴する予定。

長崎の若者を対象に2013年から続く人材育成プロジェクト。メンバーは再検討会議での経験を基に小中学校の出前講座で講師を務めるなどする。任期は来年8月31日まで。

同大の核兵器廃絶研究センターであった任命式で、工学部2年の森山由里さん（20）は「核を巡る現実を学び、自分の言葉で発信していきたい」と抱負を述べた。被爆3世で、高校生1万人署名などに参加経験のある多文化社会学部1年の坂元あゆ子さん（18）は「核兵器廃絶を理想論で終わらせず、実現可能な目標として認識してもらえるような対話をしたい」と語った。 （高平路子）

◇

他のメンバーは以下の通り （敬称略）

多文化社会学部1年、稲田健心（18）▽環境科学部3年、桑原和花（20）▽薬学部2年、佐々木文葉（19）▽多文化社会学部1年、嶺井花音（18）