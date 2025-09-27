長崎県佐世保市議会は26日、定例会最終本会議を開き、来年度から水道料金を27・5％値上げする条例改正案を賛成多数で可決した。老朽化したインフラの維持、更新に多額の費用を要するためで、料金値上げは消費税増税時を除けば16年ぶり。激変緩和措置として、上昇分のうち、2026年度は10％分、27年度は5％分を一般会計で負担し、28年度から全面施行する。

現在の基本料金（1カ月の使用水量10トン）は1484円。26年度以降、段階的に260円増（17・5％増）、334円増（22・5％増）となり、最終的には1893円（27・5％増）となる。使用水量が10トンを超過する加算分の料金も同じ割合で値上げする。

改正案は、22日の市議会都市整備委員会で、（1）石木ダム（川棚町）建設による水源確保や水道事業の広域化を県と協議する場を設け、県に水道料金の一部負担を強く求める（2）水道事業の実情を市民に丁寧に説明する−など4項目の付帯決議を付け、可決した。

人口減少が進む中、市町村が単独で担ってきた水道事業を広域化する動きが全国的にも広がる。だが、都道府県が自治体の水道料金を一部負担することについて、県水環境対策課は「県内外で、そうした実例は知らない」と説明する。

同市の宮島大典市長は25日の定例会見で、県側の説明について問われ「市の事情を理解してもらった上で、県との調整を対応していきたい」と述べるにとどめた。

最終本会議ではこのほか、総額4億7638万円を追加する本年度一般会計補正予算案など21議案を可決し閉会した。

（古川泰裕）