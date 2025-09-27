来年2月の長崎県知事選を巡り、自民党県連が地域支部と職域支部に通知した文書が波紋を呼んでいる。推薦願の提出期限を「10月7日」と定めており、現職の大石賢吾知事が模索する態度表明のタイミングを「制約」すると受け取れる内容。県連内で「県政与党が現職の表明時期を縛るのか」「協議もなく、作られた文書」などと反発の声が上がり、県連幹部が陳謝する事態になっている。

文書は加藤竜祥県連会長と中島浩介幹事長の連名で、22日に県内全ての地域支部、職域支部に送られた。

知事選を「挙党一致で取り組む大事な選挙」と位置付け、選挙体制について「可及的速やかに方向性を定めたい」と記している。既に立候補を表明した元副知事の平田研氏から9日に推薦願が提出されたことに触れ、公認・推薦願の提出期限を「10月7日 県連へ必着」とした。

一般的に現職の知事は、県議会本会議で態度表明することが通例。文書は事実上、開会中の県議会定例会の最終日である「10月6日」までの決断を大石氏に迫る形となり、県連関係者は「知事選で『締め切り』を設けるのは異例」と語る。文書が県連内の会議などにはかられずにまとめられたこともあり、一部の県議から異論が噴出した。

関係者によると、中島幹事長は25日の県議団会合で、加藤氏と作成した経緯などを説明。事前に協議しなかったことについて「今後ないようにしたい」と陳謝した。立候補予定者から相談があれば、期限後であっても対応する考えを示したという。

自民の支持団体にも混乱が出ている。大石氏を支援してきた県医師連盟が25日、県連に「候補者選考の公平・公正を著しく損なう」と抗議文を提出した。

今回の騒動には、2022年の前回知事選と同じく「保守分裂」の可能性が出てきたことが背景にある。前回、県連推薦を受けて初当選した大石氏は政治資金問題を抱えており、県議の一部は「平田氏支援」を明言。自民内は「大石派」と「平田派」に二分されつつある。

文書に対する反応はさまざま。県議重鎮は「早期の体制づくりは重要。早く表明すれば良いだけだ」と理解を示す一方、別の県議は「現職寄りの傾向がある業界団体の支援の動きをけん制するためではないか」と解説する。

「挙党一致をうたいながら、一部が独断で動けば、さらに亀裂を生むだけだよ」。分裂劇の再来を懸念する自民関係者はため息をついた。

（一ノ宮史成）