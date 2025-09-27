¡Îº´²ì¸©¡Ï´Ú¹ñ¿ÍÆ«·Ý²È2¿Í¤¬ºîÉÊÅ¸¡¡29Æü¤Þ¤Ç°ËËüÎ¤¡¦ÂçÀîÆâ»³¡ÖîØÌô¤Î¿§¹ç¤¤³Ú¤·¤ó¤Ç¡×
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÆ«·Ý²È¡¢Íû½áÒÙ¡Ê¥¤¥æ¥ó¥½¥×¡Ë¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤È²Ï¶äÄÁ¡Ê¥Ï¥¦¥ó¥¸¥ó¡Ë¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤ÎºîÉÊÅ¸¤¬¡¢º´²ì¸©°ËËüÎ¤»Ô¤ÎÂçÀîÆâ»³ÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ëÀ¥Ê¼ÍÒÅ¸¼¨¾ì2³¬¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¦¼¼¤Ë¸¥¾å¤µ¤ì¤¿Çò¼§¤òºÆ¸½¤·¤¿¤Ä¤Ü¤ä²ÖÊÁ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¿©´ï¤Ê¤É¡¢2¿Í¤¬¼ê¤¬¤±¤¿Æ«¼§´ï·×67ÅÀ¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£29Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡ÆéÅç¾Æ¤ÎÍÒ¸µ¤È´Ú¹ñÆ«·Ý³¦¤È¤Î¸òÎ®¤ÏÆü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½50¼þÇ¯¤Î2015Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂçÀîÆâ»³¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ï23Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2²óÌÜ¡£
¡¡Íû¤µ¤ó¤ÏÍû»áÄ«Á¯»þÂå¤Ë´±ÍÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿µþµ¦Æ»¹½£»Ô¤Î½Ð¿È¡£18À¤µª¤ÎÇò¼§¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÄ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿îØÌô¡Ê¤æ¤¦¤ä¤¯¡Ë¤ò³«È¯¤·¡¢Âç¾®¤Î¤Ä¤Ü¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£¡ÖÆéÅç¾Æ¤âÆ±¤¸´±ÍÒ¤Ç¤¢¤ê¿Æ¶á´¶¤ò´¶¤¸¤ë¡£ÆÈ¼«¤ÎîØÌô¤Î¿§¹ç¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡²Ï¤µ¤ó¤Ï¥½¥¦¥ë»Ôºß½»¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ü¥¿¥ó¤Î²Ö¤òÉÁ¤¤¤¿Âç»®¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò½ÐÉÊ¡£¡ÖÂçÀîÆâ»³¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¼þ°Ï¤ò»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿°µÅÝÅª¤Ê´Ä¶¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£ÆéÅç¾Æ¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¤âÈæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢´Ú¹ñ¤Îºî²È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å5»þ¡£À¥Ê¼ÍÒÅ¸¼¨¾ì¡á0955¡Ê23¡Ë2278¡£
¡¡¡Ê»å»³¿®¡Ë