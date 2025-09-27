「新時代を迎える『鍋島焼』をイメージして新しい書体を作りました。鍋島焼の精巧な筆遣いやシャープなラインを意識してます」

佐賀県伊万里市大川内山地区の鍋島焼窯元が取り組む開窯350周年記念事業で、アートディレクターを務める長尾周平さん（38）＝福岡県久留米市＝が、文字に込めた思いを話してくれた。

「窯元市」や「風鈴市」などの書体も刷新し、窯元や地域の営みを映像や写真で残すアーカイブ事業も進める長尾さん。学生時代は武蔵野美術大（東京）で、文章を読みやすく見せるデザインの手法「タイポグラフィ」などを学んだ。卒業後はフリーとして企業のカタログ制作などで経験を積んだ。

2015年に母親の郷里で、幼少期に暮らした久留米に移ると、こだわりの選書で人気の本屋や世界のコーヒー豆を焙煎（ばいせん）する店など、地方の個性的な店の経営者たちと交流。ロゴや看板の制作に加えて商品デザインなどを任されるなど、活動の幅を広げていった。

今回の記念事業の話を受けたのは昨年初夏。「歴史があり、その土地の魅力が生かされるような仕事に関わりたいと思っていた」というタイミングだった。初めて現地を歩くと、三方を山に囲まれた大川内山の雰囲気に圧倒された。時代を感じさせない洗練された鍋島焼のデザインにも触れ、「ここにしかない本物の価値」を実感したという。

次の400周年に向けて、目指すのは一過性で終わらせない新たな世界観の創出だ。例えばイタリアのローマ。古代と同じ字体が現代の看板などにも使われており、町の統一感、雰囲気づくりに貢献している。

「ここまで本物が残されてきたのは大川内山の人たちの功績。その魅力を今後より広く伝えるため、自分だからできる役割を果たしていきたい」と長尾さん。「鍋島焼」の3文字から始まった書体が看板や軒先など町の各所で見られるような未来−。挑戦は始まったばかりだ。 （糸山信）