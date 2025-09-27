佐賀県みやき町ふるさと納税事業の適正性を調べている町議会のふるさと寄附金事業特別委員会（百条委員会）が調査を継続できない事態に陥っている。特別委は調査経費の増額を求めているが、町議会は3月、6月に続いて、9月定例会でも関連議案を賛成少数で否決した。任期満了に伴う町議選を来年2月に控える中、改選前に最終報告がまとまらない可能性がある。

同事業を巡っては、前町長の末安伸之氏が町政を担っていた際、寄付金が大きく増えた2017年度（約72億円）と18年度（約168億円）の返礼品納入業者の選定手続きや、当時の副町長が特定の返礼品納入会社の代表取締役を兼務していたことなどが問題視されている。

町議会は昨年3月、地方自治法100条に基づく強い調査権限を常設の特別委に委任する議員発議を可決。200万円の予算で弁護士らに助言を仰ぎながら証人尋問などを実施し、今年6月までに3回の中間報告をした。

中間報告では、町が実績のない特定の納入業者と「1者随意契約」を結んだことは「適切でなく、町に莫大（ばくだい）な損害を与えた可能性も指摘される」と言及。元副町長の兼業が地方自治法の兼業禁止規定に抵触するとの見解を示し、容認した末安氏の責任にも触れた。

当初は今年3月までに最終報告書をまとめる予定だったが、特別委は証言に食い違いがある関係者への再聴取などが必要だとして、経費増額を求めている。

町議会は今月22日にあった本会議で、約61万円の経費増額を審議した。反対派は「これ以上、何を調査するのか分からない」「前町長と現町長の対立に伴い、議員も二つに分かれて対立した構造があった。この件を引きずらないでほしい」と述べ、これまでの調査で最終報告するよう主張。賛成派は「町民が求めている真相究明、再発防止のためには予算増額が必要不可欠だ」「政争ではない」と訴えた。議長と欠席議員の計2人を除く14人で採決し、賛成6人、反対8人だった。

特別委の宮原宏典委員長は取材に「調査はまだ終わっていない。12月定例会でも予算増額を求める」と語ったが、打開策は見えず、特別委は町議が任期満了を迎える来年2月に自動消滅する可能性がある。

背景に末安氏との対立があるとの指摘について、岡毅町長は25日の記者会見で「心外でしかない。事象の矮小化だ」と否定。経費増額に理解を示し、町議会が最終報告をまとめた上で、政治倫理条例の制定などの再発防止策を講じることに期待感を示した。

一方、取材に応じた末安氏は追加調査は不要との立場で「特別委はいたずらに調査を長引かせ、来年の町議選に利用しようとしている。政争の道具にせず、早く最終報告すべきだ」と述べた。

（前田絵）