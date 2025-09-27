¡Ú¼ÒÀâ¡ÛËÉ±ÒÈñ¤ÈÁíºÛÁª¡¡¤¿¤¬¤ò¤Ï¤á¤ëµÄÏÀ¤âÉ¬Í×
¡¡ºâ¸»¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¡£ËÉ±ÒÎÏ¤Î¶¯²½¤ÏÍ½»»ÇÛÊ¬¤ËÍ¥Àè½ç°Ì¤òÉÕ¤±¡¢ÀáÅÙ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤À¡£¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¸õÊä¼Ô¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÏËÉ±ÒÎÏÀ°È÷·×²è¤Ë´ð¤Å¤¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤ÇËÉ±ÒÈñ¤ÎÁí³Û¤òÌó43Ãû±ß¤ËÁý¤ä¤¹¡£4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë26Ç¯ÅÙÍ½»»¤Î³µ»»Í×µá¤Ç¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Ï²áµîºÇÂç¤Î8Ãû8454²¯±ß¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡½ÅÅÀ¤Î°ì¤Ä¤ÏÌµ¿Íµ¡¤Î³èÍÑ³ÈÂç¤À¡£¶õ¡¢³¤¾å¡¢³¤Ãæ¤Î±è´ßËÉ±ÒÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
¡¡Â¾¹ñÎÎ°è¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë´ðÃÏ¤Ê¤É¤òÇË²õ¤¹¤ëÈ¿·âÇ½ÎÏ¡ÊÅ¨´ðÃÏ¹¶·âÇ½ÎÏ¡Ë¤ò»ý¤ÄÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ï1Ãû±ßÍ¾¤ê¤ò·×¾å¤·¤¿¡£
¡¡¼ÍÄø¤ò±ä¤Ð¤·¤¿12¼°ÃÏÂÐ´ÏÍ¶Æ³ÃÆ¤òÍèÇ¯3·î¤´¤í¡¢·§ËÜ»Ô¤ÎÎ¦¾å¼«±ÒÂâ·ò·³ÃóÆÖÃÏ¤ËÇÛÈ÷¤¹¤ë¡£µÜºê¸©¤¨¤Ó¤Î»Ô¤ÎÎ¦¼«¤¨¤Ó¤ÎÃóÆÖÃÏ¤Ë¤Ï¡¢Åç¤·¤çËÉ±ÒÍÑ¤Î¹âÂ®³ê¶õÃÆ¤ò26Ç¯ÅÙ¤ËÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î³¤ÍÎ¿Ê½Ð¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£ËÉ±ÒÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÉ¬Í×À¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸ÄÊÌÍ½»»¤ÎÉ¬Í×À¤äÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Ï¸·¤·¤¯Àººº¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤¬43Ãû±ß¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿ºÝ¡¢¶â³Û¤Îº¬µò¤ÏÛ£Ëæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡27Ç¯ÅÙ¤ÎËÉ±ÒÈñ¤Ï¡¢Â¾¾ÊÄ£¤Î´ØÏ¢Èñ¤ò´Þ¤á¤Æ¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÈæ2¡ó¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ºâ¸»¤Î°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Ï½êÆÀÀÇ¤òÁýÀÇ¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³«»Ï»þ´ü¤Î·èÄê¤ÏÀèÁ÷¤ê¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£µ¬ÌÏ¤¢¤ê¤¤ÎÍ½»»Áý³Û¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¸õÊä¼Ô5¿Í¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âGDPÈæ2¡ó¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÀÑ¤ßÁý¤·¤òµá¤á¤ë¼çÄ¥¤â¤¢¤ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ºâ¸»¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÈ¯¸À¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÀÕÇ¤¤¢¤ëËÉ±ÒÀ¯ºöÏÀµÄ¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â¤µ¤é¤Ê¤ëËÉ±ÒÈñÁý³Û¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¸·¤·¤¤ºâÀ¯»ö¾ð¤òÅÙ³°»ë¤·¤¿Áý³Û¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÐ½ÐÁý¤òÇ÷¤é¤ì¤ëÍ½»»¤Ï¤á¤¸¤í²¡¤·¤À¡£ËÉ±ÒÈñ¤òÀ»°è¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡µ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢ËÉ±ÒÎÏ¤Î¶¯²½¤¬·ûË¡¤ÎÍýÇ°¤ò·Á³¼²½¤µ¤»¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¶å½£¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤¿Å¨´ðÃÏ¹¶·â¤ÏÀì¼éËÉ±Ò¤ËÈ¿¤¹¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸í¤ë¤È¡¢¹ñºÝË¡°ãÈ¿¤ÎÀèÀ©¹¶·â¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢Ë¡¤¬À®Î©¤·¤Æº£·î¤Ç10Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÂ¸Î©¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤¿½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤¬¹Ô»È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤âº£¤â·ûË¡°ãÈ¿¤Î»ØÅ¦¤Ï¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡£×ó°Õ¡Ê¤·¤¤¡ËÅª¤Ê±¿ÍÑ¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÉ±ÒÎÏ¤Î¶¯²½¤¬¹Ô¤²á¤®¤ì¤Ð·³³È¶¥Áè¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤¬¤ò¤Ï¤á¤ëµÄÏÀ¤â¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¸õÊä¤Ëµá¤á¤¿¤¤¡£
