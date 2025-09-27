NY³ôÈ¿È¯¡¢299¥É¥ë¹â¡¡ÊÆÍø²¼¤²´üÂÔ¤ÇÇã¤¤Í¥Àª
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û26Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤Ï4Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¡¢Á°ÆüÈæ299.97¥É¥ë¹â¤Î4Ëü6247.29¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤ÎÍø²¼¤²¥Ú¡¼¥¹¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î¤ÎÊÆ¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¡ÊPCE¡ËÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛÊÂ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¿Ê¹Ô¤¬´Ë¤ä¤«¤Ç¡¢FRB¤Ë¤è¤ëÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Î´ÑÂ¬¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤È¤Î°Â¿´´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤â4Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¡¢99.37¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î2Ëü2484.07¤À¤Ã¤¿¡£