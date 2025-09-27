タレント今田耕司（５９）と王林（２７）が日本テレビ系の特番「新ニッポン観光！〜外国人起業家のＮＥＸＴビジョン〜」（２７日、後３・００）に出演することが２７日までに分かった。

今回の特番は第２弾で、インバウンド業界に潜入し、外国人ならではの新しい目線で大儲けを狙う外国人起業家たちの大いなる野望に迫り、現在のインバウンドブームを深掘りする。制作著作は静岡第一テレビとなる。

今田は「外国人は日本人が気付いていないような文化に興味を持ってくれていて、そこにスポットを当てることで、日本人が素通りしているところも観光スポットになるんだと」と驚いたという。「日本人には１０００円でも売れないものが外国人には３０００円で売れる。日本人が時間と手間をかけて作り出したものには高い価値があるのだと、見直すきっかけになりました」と話した。

王林は「外国人の方が日本のこんなところをいいと思っていたんだという驚きがありました。特にお弁当箱は小さな頃から当たり前のようにあったので、これが日本の文化なんだと初めて知りました」といい、「外国人だからわかるツボを突いていて、見た目だけではなく、誰がどう作っているのかも魅力として捉えるなど、日本文化への愛をすごく感じました」とコメントした。