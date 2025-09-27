出川哲朗、子役・永尾柚乃について語る「いっつもすぐ『ヒントください』って欲しがるんです」 MCクイズ番組きょう放送
お笑い芸人・出川哲朗がMCを務める番組『出川哲朗のこのあとどーなる？』が、MBSテレビできょう27日に放送される（後4：00〜5：00 ※関西ローカル）。
【写真複数】出川哲朗がMCで回すクイズ番組の様子
VTRの「このあと」どうなるのか、その結末を出演者たちが面白おかしく予想しながら、時には奇想天外な答えを繰り出すクイズバラエティー。出川が司会するスタジオには、安斉星来、WEST.桐山照史、永尾柚乃、バカリズムが集結し、それぞれの視点からVTRの結末を予想していく。
『コボちゃん』の3コマ目までを見て4コマ目を予想する問題や、『アルプスの少女ハイジ』で食事マナーを厳しく指導されるハイジがとったまさかの行動、『新・巨人の星』星飛雄馬のありえない行動の結末などを予想する。
また、「いちご」や「ねぎ」といった身近な野菜や果物を放置し続ける実験には、スタジオが「勉強になる！」と感心の声があがる。海外の傑作ショートムービーの感動的な結末を当てる問題も。
さらに、MCの出川自身のトークからクイズを出題。「出川が対談している大物芸能人は誰？」という問題に加え、対談中に発覚した、出川が61年間も勘違いしていたというある言葉の事実も明かされる。
■出川哲朗 コメント
――収録お疲れ様でした。MCとしての今回の出来栄えは何点ぐらいでしょうか？
柚乃ちゃんが帰りに「百点満点だ」って言ってくれたんですけど、自分的には15点ぐらいかな。今回は一段とひどかったです（笑）。僕のタイミングとカンペのタイミングが合わなかったり、ヒントを出す前にカンペで答えに近いものが出ちゃって、みんなが僕じゃなくてカンペからヒントをもらうっていう…。本当にごめんなさいという感じです。なのでMCぶりは15点でしたけど、番組の内容は自信を持って「見てください」と言えるものになっています。今回はぜひ、クイズを中心に見ていただきたいですね。
――共演者の皆さんとのやり取りで、特に印象的だったことはありますか？
柚乃ちゃんは、いっつもすぐ「ヒントください」って欲しがるんです。つい僕もヒントを出したくなっちゃいます。また、バカリズムがちょっと苦戦しているという新しい面を見られて良かったです。それから桐山くんが思ったよりも鋭くて。違う切り口から物事を見ていて、この番組に合うんじゃないかなと思いました。
――最後に、番組を楽しみにしている視聴者の皆様へメッセージをお願いします。
「コボちゃん」クイズとか、昭和のアニメクイズもめちゃくちゃ面白かったです。「なんじゃそのクイズ！」と思うようなものもあって。楽屋で問題を出された時に本当に笑っちゃいました。昔のアニメってぶっ飛んでいて面白いなと思いました。
家族みんなで子どもと一緒に予想しながら見られる番組です。アニメのクイズなどでは今の漫画を知らない世代にも、昔の昭和の漫画が逆に新しい感覚で見られるぐらいぶっ飛んでいるので、ぜひこの機会に見ていただきたいと思います！
