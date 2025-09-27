¡ÚÀ¾Éð¡ÛÀ¾¸ý´ÆÆÄ¡¡¥Á¡¼¥à£³Ç¯Ï¢Â³£Â¥¯¥é¥¹¤Ç¡Ä½©µ¨¥¥ã¥ó¥×°ÛÎã¤Îà¼èºàÍ×ÀÁá¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÇØ·Ê
¡¡¥Ñ£µ°Ì¤ÎÀ¾Éð¤Ï£²£¶Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ë£µ¡½£¸¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¡£¼Ú¶â¤ÏºÆ¤Óº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î£±£±¤È¤Ê¤ê¡¢£·»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬´°Á´¾ÃÌÇ¡£À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤Î£µ£³ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Ëº£µ¨¤Î½ªÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÀ¾Éð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï£±£¹£·£¹Ç¯¡Á£¸£±Ç¯¡Ê£¶°Ì¡¢£´°Ì¡¢£´°Ì¡Ë¤ÎÁÏÀ®´ü¡¢£²£°£±£´Ç¯¡Á£±£¶Ç¯¡Ê£µ°Ì¡¢£´°Ì¡¢£´°Ì¡Ë¤ÎÄãÌÂ´ü¤ËÂ³¤¯£³Ç¯Ï¢Â³¤Î£Â¥¯¥é¥¹¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥×¥í£²ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¤â£³²óÅÓÃæ£¸°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Ç£Ë£Ï¹ßÈÄ¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¡¦¼Ä¸¶¶ÁÅê¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤Ï¾¡Éé¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ü¡¼¥ë¼«ÂÎ¤¬¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£À®Ä¹¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¹â¤µ¤È¤«¥³¡¼¥¹¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤è¤Í¡×¤È²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¡£Æó·³Àï¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°ì·³¤Î°ìÀþµéÂÇ¼ÔÁê¼ê¤Ë¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤àËÜÅö¤ÎÀ©µåÀºÅÙ¤Î¸þ¾åá¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¾Ã¤¨¡¢£³Ç¯Ï¢Â³£Â¥¯¥é¥¹¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö»Ä¤ê£·»î¹ç¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾å°ÌµåÃÄ¤È¤Îº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Î¡Ë¤³¤³°ìËÜ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Áª¼êÁØ¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¡ÖÁª¼êÁØ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï½©¡Ê¤Î¥¥ã¥ó¥×¡Ë¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤·¤Ã¤«¤ê¡Ê¥Á¡¼¥à¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¡Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£³§¤µ¤ó¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Ë°ÛÎã¤Îà¼èºàÍ×ÀÁá¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢£±£¹£¸£°Ç¯Âå¤«¤é£¹£°Ç¯ÂåÃæÈ×¤Î²«¶â´ü¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÊ¿À®¤Î²øÊª¡×¾¾ºäÂçÊå¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿£¹£¹Ç¯¡Á£²£°£°£¶Ç¯¤ÎÀ¾Éð¤Ï¾ï¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Îà¥Ë¥å¡¼¥¹Ãæ¿´ÃÏá¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤æ¤¨³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊ£¿ôÃ´ÅöÀ©¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Çµð¿Í¡¢ºå¿À¡¢ÃæÆü¤Ë¤½¤ó¿§¤Î¤Ê¤¤ÊóÆ»ÂÎÀ©¤ÇÀ¾Éð¤Î¼èºà¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢À¾Éð¤Î¤Á¤ç¤¦Íî¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÈË±É¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÌÁ¼ç¤ÎºÂ¤«¤é³ê¤êÍî¤Á¡¢£Â¥¯¥é¥¹¤¬»ØÄêÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¶áÇ¯¤ÎÄãÌÂ¤ÇÃíÌÜÅÙ¤âÄã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ºä»þÂå¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë»Ø´ø´±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌÜ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢Áª¼ê°éÀ®¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤ÊÍ×·ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤¬¤æ¤¨¤ÎÍ×ÀÁ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡¡¡¡