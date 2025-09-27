¡ÚÂçÁêËÐ¡ÛÂçÖÖ¿ÆÊý¤¬¸½Ìò»þÂå¤ò²óÁÛ¡¡¸å±ç¼Ô¤Î¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¡Ä»Õ¾¢¤ÎÂçË²¤«¤é¡Ö¥Ð¥«¥ä¥í¥¦¡ª¡×
¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£±£³ÆüÌÜ¤Î£²£¶Æü¡¢ÂçÖÖ¿ÆÊý¡Ê£¶£´¡á¸µ½½Î¾ÂçÎµ¡Ë¤¬Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£ÂçÖÖÉô²°¤Î»Õ¾¢¤òÌ³¤á¤ëÂçÖÖ¿ÆÊý¤Ï½©¾ì½ê¸å¤Ë£¶£µºÐ¤ÎÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Àé½©³ÚÍâÆü¤Î£²£¹ÆüÉÕ¤Ç·§¥öÃ«¿ÆÊý¡Ê¸µËëÆâ¶ÌÈôÄ»¡Ë¤¬¡ÖÂçÖÖ¡×¤ò½±Ì¾¤·¤ÆÉô²°¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¸½ÂçÖÖ¿ÆÊý¤Ï¡Ö·§¥öÃ«¡×¤ò½±Ì¾¤·¤ÆÉô²°ÉÕ¤¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤ÎÂç²£¹Ë¡¦ÂçË²¤¬³«Àß¤·¤¿¡ÖÂçË²Éô²°¡×¤ËÆþÌç¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËÉô²°¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÂçÖÖ¿ÆÊý¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Î»Õ¾¢¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¶µ¤¨¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¡£²¿¤ò¤·¤Æ¤â¡Ø¥Ð¥«¥ä¥í¥¦¡ª¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£·Î¸Å°Ê³°¤Ç¤â»äÀ¸³è¤ÎÌÌ¤Ç¤è¤¯ÅÜ¤é¤ì¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤³¤òºî¤ë»þ¤ËÌîºÚ¤ÎÆþ¤ìÊý¤¬°ã¤¦¤È¤«¡£ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ò¤¦¤ë¤µ¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ëë²¼¾å°Ì¤Ç½½Î¾¤¬ÌÜÁ°¤À¤Ã¤¿£±£¹£¸£·Ç¯½©¾ì½ê¤Î½ÐÍè»ö¤À¡£¾¡¤Á±Û¤»¤Ð½½Î¾¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢·ë²Ì¤ÏÉé¤±±Û¤·¡£Éô²°¤ÎÀé½©³Ú½Ë²ì²ñ¤Ç¸å±ç¼Ô¤é¤Ë¼ò¤ò¤Ä¤¤¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ëà»ö·ïá¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡ÂçÖÖ¿ÆÊý¤Ï¡Ö¤¢¤ë¸å±ç²ñ¤ÎÊý¤Ë¡Ø¤ªÁ°¤¬Éé¤±±Û¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·Î¸Å¤»¤ó¤«¤é¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤âÅö»þ¡¢µ¤¤¬Ã»¤¯¤Æ¤È¤ó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¿ôÉ´¿Í¤¤¤ëÁ°¤Ç¡Ø¤ªÁ°¤Ï·Î¸Å¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ó¤Î¤«¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¡Ê·Î¸Å¤ò¡Ë»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£·Î¸Å¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ê¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçË²¿ÆÊý¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡Ø¥Ð¥«¥ä¥í¥¦¡ª¡Ù¤È¡Ä¡×¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂçË²¿ÆÊý¤«¤é¤Ï¤³¤Ã¤Ô¤É¤¯¼¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»Õ¾¢¤òÅÜ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÂçÖÖ¿ÆÊý¤Ï°úÂà¤ò·è°Õ¡£ÍâÄ«¤Ë»Õ¾¢¤Î¤â¤È¤Ø¼Õºá¤È¼¤á¤ë°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÂç²£¹Ë¤Ï°Õ³°¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö»Õ¾¢¤Ï¿·Ê¹¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤Î´é¤ò¸«¤Æ¥Ë¥ä¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£¸µµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤ÈµÕ¤Ë°Ö¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ø»ä¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¼¤á¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¥Ð¥«¥ä¥í¥¦¡ª¡¡¤½¤ì¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ì¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¡££²¾ì½ê¸å¤Ë¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡Ê½½Î¾¤Ë¡Ë¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£