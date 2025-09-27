女子テニスの元世界ランク８位でスター選手だったアンナ・クルニコワさん（４４）が、４人目の子どもを妊娠している姿を海外メディアが報じた。

ロシア出身のクルニコワさんは、幼少から頭角を現し、４大大会での優勝こそないが、ツアー１６勝を挙げ、世界ランクで最高８位にまで上り詰めた。華やかさもあいまって高い人気を誇ったが、ケガもあり２００３年に引退。歌手のエンリケ・イグレシアスと結婚し、現在３児の母親となっている。

英国メディア「サン」は「２００２年に世界で最もセクシーな女性に選ばれ、引退後はめったに姿を現さないプロが、息子とともにフロリダ州マイアミで写真に撮られた。４人目を妊娠中のふっくらとしたお腹が確認できた」と、妊娠中の姿を写真とともに報じた。

クルニコワさんは結婚後はメディアにほとんど登場せず、多くを語らない。だが同メディアによると夫のイグレシアスはこれまで「家で子供たちとリラックスし、学校へ送り迎えし、成長を見守るのを楽しんでいる。双子がいて、毎日驚くほど早く成長するんだ。その瞬間を大切にしたい。２４時間経つと、もうすっかり大きくなっているからね」と、子育てについて語っている。

円満な家庭を築いているようだ。