大谷翔平 キャリアハイに並ぶ54号！3年連続の本塁打王へ シュワーバーと2本差！熾烈な本塁打王争いは最終局面へ
大谷翔平（c）SANKEI
＜2025年9月25日（日本時間26日）アリゾナ・ダイヤモンドバックス 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠チェース・フィールド＞
現地25日、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）がバットで魅せた。
敵地フェニックスで行われたダイヤモンドバックス戦の4回、大谷が今季第54号となる2ランを右中間スタンドへ放り込み、昨季マークした自己最多の54本塁打に並んだ。
リーグ本塁打王を争うフィリーズのシュワーバーに2本差と迫った。
大谷はここ数試合、安打こそあったもののアーチが遠ざかっていた。しかし、2打席目にチェンジアップに空振り三振を喫した直後、同じ球種を狙い澄ましたように打ち返し、完璧なスイングで右中間に運んだ。
ベンチ前では笑顔でチームメイトの祝福を受け、その一発の価値の大きさを物語った。
チームもこの日、8-0で快勝し4年連続の地区優勝を決めた。投げては山本由伸が6回無失点でシーズン200奪三振を達成し、リリーフ陣も完封リレーで大谷の一発を勝利に結びつけた。
残りシーズンはわずか3試合となっており、キャリアハイ更新、2001～03年のアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）以来となる逆転での3年連続本塁打王に輝くか注目が集まる。
