渡辺美里「英語の歌詞の意味まで分かっているわけじゃないのに、何かくるものがあって…」小堺一機と「We Are The World」の魅力を語り合う
TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、小堺一機さんと渡辺美里さん。ここでは、1985年にリリースされたチャリティー・ソング「We Are The World（ウィ・アー・ザ・ワールド）」（U.S.A. For Africa）について語り合いました。
◆渡辺「素敵な声の人たちが集まって…」
渡辺：私「We Are The World」と「アンパンマンのマーチ」を聴くと、泣いちゃうんですよね。
小堺：フフフ（笑）。
渡辺：「We Are The World」って、英語の歌詞の意味までしっかり分かっているわけじゃないのに、何かくるものがあって。
小堺：くるよね？ 誰かも「英語の意味を分からずに聞いたほうが良かった」っておっしゃっていたね。
渡辺：歌詞の意味を理解しながら聴いちゃうと、ちょっと頭で考えちゃいますし、いろんな素敵な声の人たちが集まって……。あと（ドキュメンタリーの）映像を観ていると、スタジオの入り口のところに「エゴは捨てろ」っていうのが貼ってあるの。クインシー・ジョーンズがそれを書いたのかな？ だって、「私を見て！」「俺を見ろ！」っていう人ばっかりが参加しているんですから。
小堺：自分でソロコンサートできる人ばかりだもんね。でも、そんなエゴも感じなかったよね。
渡辺：そうなんです。
小堺：シンディ・ローパーがいっぱい……。
渡辺：（ネックレスを）ジャラジャラ着けていて（笑）。
小堺：そうそう。それで「シンディ悪い、ジャラジャラ鳴っちゃった」って言われて直していたけど、みんな笑っていたもんね（笑）。
渡辺：あの頃流行っていたわけじゃないんですけど、私も当時いっぱいアクセサリー着けていて。そうしたら、スタッフから「美里、シンディ状態になってるよ」って言われて。
小堺：ハハハ（笑）！
渡辺：自分の声よりも、ちょっと高くして「オーマイゲス！ 失礼。外すわね〜」って言ってた（笑）。
＜番組概要＞
番組名：TOKYO SPEAKEASY
放送日時：毎週月-木曜 25:00〜26:00
番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/speakeasy/
番組公式X：@TokyoSpeakeasy https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12661
（左から）小堺一機さん、渡辺美里さん
