¡ÚÁ´2²ó¡ÊÁ°ÊÔ¡¿¸åÊÔ¡Ë¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç°µÅÝÅª¤ÊµÄ°÷É¼¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Í¥°Ì¤ËÀï¤¤¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¡Ê44¡Ë¤À¡£·üÇ°ºàÎÁ¤Ç¤¢¤ëÆ¤ÏÀ²ñ¤Î¼º¸À¤Ë¤â¡ÈÂÐºö¡É¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¡¢Áá¤¯¤â¡Ö¾®Àô¿·ÁíºÛÃÂÀ¸¡×¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ëÃæ¡¢ÅÞÆâ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¿Í»ö¡×¡ÖÏ¢Î©¡×¡ÖÁíÁªµó¡×¤ò½ä¤Ã¤Æ·ö¡Ê¤«¤Þ¤Ó¤¹¡Ë¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛËãÀ¸»á¤Î°ÕÃæ¤Î¿Í¤È¤Ï¡Ä¥ß¥·¥å¥é¥ó»°¤ÄÀ±¡¦Ä¶¹âµé¤¹¤·Å¹¤Ç¤ÎÇ»Ì©¡È¥Ç¡¼¥È¡É
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿9·î22ÆüÀµ¸á¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦±ÊÅÄÄ®¤Î½°µÄ±¡Âè°ìµÄ°÷²ñ´ÛÃÏ²¼1³¬¡ÖÂç²ñµÄ¼¼¡×¤ÏÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Î½Ð¿Ø¼°¤Ç¤¢¤ë¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¿ûµÁ°ÎÉûÁíºÛ¡Ê76¡Ë¤ä²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê¡Ê69¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤äÂåÍý¤ÎÈë½ñ¤é¤¬¤Ò¤·¤á¤¤¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£»á¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÂ³¤¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¾®Àô»á¤Ï¡¢
¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤¿Àï¤¤¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¡¢½ÐÇÏ¤òÀë¸À¡£¤½¤Î¸å¡¢Ä«Æü·òÂÀÏº»²µÄ±¡µÄ°÷¡Ê50¡Ë¤¬¡Ö¥¨¥¤¥¨¥¤¥ª¡¼¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢¾®Àô»á¤Ï¿Ø±Ä¤ÎµÄ°÷¤é¤È¶¦¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç±¦ÏÓ¤ò¹â¤¯ÆÍ¤¾å¤²¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞºÆÀ¸¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¡×
¡¡Ìó1»þ´Ö¸å¡Ä¡Ä¡£¾®Àô»á¤Î»Ñ¤ÏÅÞËÜÉô¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¡Ê64¡Ë¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê64¡Ë¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¡Ê50¡Ë¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡Ê69¡Ë¤é»Í¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤È¶¦¤Ë½ê¸«È¯É½±éÀâ²ñ¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤À¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬ÌîÅÞ¤ËÅ¾Íî¤·¤¿2009Ç¯¡¢Åö»þ¤ÎÃ«³ÀÄ÷°ìÁíºÛ¤¬¼ÖºÂÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÅÞ¤ÎºÆ·ú¤ò¤³¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö½éÅöÁª¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»ä¤âÃ«³ÀÁíºÛ¤ÎÊý¿Ë¤Ë½¾¤Ã¤ÆÃÏÊý¤ò²ó¤ê¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¸·¤·¤¤À¼¤òÄº¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼«Ì±ÅÞ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤»¤ë¤«¹Í¤¨Â³¤±¤¿Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞºÆÀ¸¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤³¤½¡¢»ä¤ÎÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡×
¡¡À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¤¬¾®Àô»á¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¾®Àô»á¤ÏÁ°²ó¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤ä²ò¸Ûµ¬À©¤Î´ËÏÂ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢ÅÞÆâ¤«¤éÈ¿È¯¤ò¾·¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÏÌÚ¸¶À¿ÆóÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¡Ê55¡Ë¤¬¿Ø±Ä¤ò¾¸°®¡£¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ê¤ÉÊª²Á¹âÂÐºö¤òÃì¤Ë¿ø¤¨¤ëÊý¸þ¤Øµ°Æ»½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾®Àô»á¤ÏÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê68¡Ë¤Ë¡ÈÀÐÇËÏ©Àþ¡É¤Î°ìÉô¤ò°ú¤·Ñ¤°¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉºÒÄ£¤ÎÀßÃÖ¤ä¥³¥áÁý»º¤¬¸øÌó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¡×
¡¡¾®Àô¿Ø±Ä¤Ë¤ÏÂçÊª¤¬Ì¾¤òÏ¢¤ÍÂÎÀ©¤âËüÁ´¤À¡£
¡Ö¡ÈÌò°÷Ì¾Êí¡Ê°Æ¡Ë¡É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁªÂÐ¸ÜÌä¤Ë¤Ï¾®Àô»á¤Î¸å¤í½â¤Ç¤¢¤ë¿û»á¤ò´Þ¤à3Ì¾¤¬½¢Ç¤¡£ÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Ï²ÃÆ£»á¤¬Ì³¤á¡¢¤½¤Î²¼¤ÎËÜÉôÄ¹ÂåÍý¤Ë¤ÏÌîÅÄÀ»»Ò¸µÁíÌ³Áê¡Ê65¡Ë¤ä²ÏÌîÂÀÏºÁ°¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡Ê62¡Ë¤é6Ì¾¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò¤³¤É¤âÀ¯ºöÃ´ÅöÁê¡Ê61¡Ë¡£»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÏÅÄÃæÎÉÀ¸½°µÄ±¡µÄ°÷¡Ê61¡Ë¤¬Ã´¤¦¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÉûÉôÄ¹¡¢»öÌ³ÁíÄ¹ÂåÍý¡¢Éû»öÌ³ÁíÄ¹¡¢»öÌ³¶ÉÄ¹ÂåÍý¡¢»öÌ³¶É¼¡Ä¹¤ÈºÙ¤«¤¯Ìò¿¦¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍîÁªÃæ¤ÎÁ°¿¦¤â´Þ¤á¤ÆÁíÀª69Ì¾¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÌò¿¦¤¬³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¿Ø±ÄÆâ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ØÈÉ¡Ù¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡ÈSNSÂÐºöÈÉ¡É¡£»³²¼µ®»Ê¸µË¡Áê¡Ê60¡Ë¤¬ÈÉÄ¹¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤ÏPR´ë¶È¤¬¹Êó³èÆ°¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÁªµó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¾¾ÅÄ³¾¤µ¤ó¤¬SNS¤Ê¤É¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
ÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤Ï¡ÖÉ×¤Î½ÐÇÏ¤Ë¤¤¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢¾®Àô»á¤ÏSNSÂÐºö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤ÎÃ»¤¤Æ°²è¤òÅê¹Æ¡¦¶¦Í¤¹¤ëTikTok¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤âÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¾®Àô»á¤Ï¸øÌó¤Ë¤¦¤¿¤Ã¤¿¡¢Á´¹ñ¤Ç¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡Ø¤Ê¤Þ¤´¤¨¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¤ÎÅê¹Æ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¾®Àô»á¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤¬ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Î¡ÖÁ¥¶¶µù¹Á¡×¤À¡£21Æü¸áÁ°¡¢¥³¥Î¥·¥í¤Î¿åÍÈ¤²¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¸å¡¢µù»Õ¤é¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ïµù³ÍÎÌÀ©¸Â¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔËþ¤äÀÄÄ¬¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¸ý¡¹¤ËÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢¾®Àô»á¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¯¤Î¤ß¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿µù»Õ¤Î°ì¿Í¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢
¡Ö¸½¾ì¤Ç¼þ°Ï¤Îºî¶È²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤¬¾®Àô»á¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼Â¤Ë¿´¤â¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ºÊ¤ÎÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¡Ê47¡Ë¤ÎÏÃ¤Ë¤â¿¿·õ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢
¡Ö¾®Àô»á¤ÏÂìÀî¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤ËÄ¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²¼¤Î»Ò¤Ï1ºÐ¤È¤Þ¤ÀÍÄ¤¯¡¢°é»ù¤Ë¤âÈà¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£Èà½÷¤ÏÉ×¤Î½ÐÇÏ¤Ë¤¤¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ËÜ»ï¡Ê¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¡Ë¤Ï¾®Àô»á¤ËÄ¾ÀÜ¡¢¡ÈÁíºÛÁª¤Î½ÐÇÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ºÊ¤È¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤Î¤«¡É¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢»á¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ëÆÞ¤ê¡¢¤³¤¦¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Å»ö¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©¤¬ÂçÊÑ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¯¼£²È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢À¤¤ÎÃæ¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î³§¤µ¤ó¡¢Æ¯¤¯À¤Âå¤Î³§¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆü¡¹¡¢É¬»à¤ËÎ¾Î©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î´Ä¶¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤¹¤ë¤«¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤è¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
·èÁªÅêÉ¼¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁíºÛÁª¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤«¤Ê¤êÍ¥Àª¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÈë½ñ¤ÎÂåÍý½ÐÀÊ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢½Ð¿Ø¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿µÄ°÷¿ô¤Ï¾®Àô»á¤¬92Ì¾¤ò¿ô¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¡¢ÎÓ»á¤¬Ìó55Ì¾¡¢¾®ÎÓ»á38Ì¾¡¢ÌÐÌÚ»á30Ì¾¡¢¹â»Ô»áÌó30Ì¾¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®Àô»á¤Ï2°Ì°Ê²¼¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÅÞ°÷¡¢ÅÞÍ§¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤â¾®Àô»á¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¹â»Ô»á¤Î28¡ó¤òÍÞ¤¨¤Æ32¡ó¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¡£
¡Ö1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤ÇµÄ°÷É¼¡¦ÅÞ°÷É¼¤Î²áÈ¾¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¾¡Éé¤ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¾®Àô»á¤ÎÀª¤¤¤ÈÎ¢Ê¢¤ËÁ°²ó¤Û¤É¤ÎÀª¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¹â»Ô»á¤À¡£
