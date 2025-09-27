°Å»¦¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤È»²À¯ÅÞ¡¦¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¡¡¡Ö²á·ã¤Ê±¢ËÅÏÀ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»Ù»ý¼Ô¤Ë¤Ï±¢ËÅ»Ë´Ñ¤ËÀ÷¤Þ¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬¡×
¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢ÃÂÀ¸¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¹âÌ¾¤ÊÊÆÊÝ¼é³èÆ°²È¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¡£¼Â¤Ï°Å»¦¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤ÈÆüËÜ¤ò¤Ä¤Ê¤°Í£°ì¤ÎÀÜÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¡Ê47¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£»ö·ïÄ¾Á°¡¢Æó¿Í¤ÏÅÞ¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÂÐÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê²ñÏÃ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛºÊ¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥¯»á
¡¡9·î10Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÊÆ¥æ¥¿½£¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡¢ÊÝ¼é³èÆ°²È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¡ÊµýÇ¯31¡Ë¼Í»¦»ö·ï¤¬Á´ÊÆ¤Ë¾×·â¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«À¯¼£¡¦³°¸ò¤¬ÀìÌç¤ÎÆ±»Ö¼ÒÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤Î»°ËÒÀ»»Ò»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¥«¡¼¥¯»á¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ý´ðÈ×¤Ç¤¢¤ëMAGA¡ÊÊÆ¹ñ¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¡Ë¤Î¼ã¼êÂåÉ½³Ê¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÊÆ¿Í¸ý¤Î2³ä¶¯¤òÀê¤á¤ëZÀ¤Âå¡Ê1990Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é2010Ç¯Âå½øÈ×À¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ø¤ÎÀäÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤«¤é¡¢À¯¸¢1´üÌÜ¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤ÎË¬Ìä¤¬¡È100²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡É¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤É¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÈà¤ò½ÅÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÈÆüËÜ¤È¤ÎÍ£°ì¤È¤¤¤¨¤ëÀÜÅÀ¤¬¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤È¹Ô¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡×
¿ôËü±ß¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Â¨´°Çä
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»ö·ïÄ¾Á°¤Î9·î7Æü¡¢ÅÔÆâÀéÂåÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ëº½ËÉ²ñ´ÛÊÌ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡»²²Ã¤·¤¿»²À¯ÅÞÅÞ°÷¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¿ÀÃ«ÂåÉ½¤é¤¬¥«¡¼¥¯»á¤ò¾·¤¡¢ÅÞ¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤ÆºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£1Ëü¡Á3Ëü±ß¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤°´°Çä¤·¡¢1200¿Í¤ÎÅÞ°÷¤ä»Ù»ý¼Ô¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ç®µ¤¤¬½¼Ëþ¤¹¤ëÃæ¡¢¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Î³«²ñ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¥«¡¼¥¯»á¤Î´ðÄ´¹Ö±é¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂåÉ½¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Ö±é¤Ç¥«¡¼¥¯»á¤¬¶¯Ä´¤·¤¿¡¢¹ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¡È»°¤Ä¤ÎP¡É¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡People¡Ê¹ñÌ±¡Ë¡¢Place¡Ê¾ì½ê¡Ë¡¢Principle¡ÊÊ¸²½¤äÎò»Ë¡¢ÎÑÍý¤Ëº¬º¹¤·¤¿¸¶Â§¡Ë¤ò»Ø¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬Ã¥¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿ÀÃ«ÂåÉ½¤âÇ®¿´¤ËÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥«¡¼¥¯»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡È¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢ÃÂÀ¸¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹âÌ¾¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤Ç¤â¡È³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤Î¤Ï¿ô¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È²óÁÛ¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡È»Ò¤É¤â¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢°ÜÌ±À¯ºö¤òµñÈÝ¤¹¤ë¡É
¡¡¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¹Ù³°¤ÎÃæÎ®²ÈÄí¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥«¡¼¥¯»á¤Ï¡¢18ºÐ¤Î»þ¤ËÁð¤Îº¬ÊÝ¼éÃÄÂÎ¡Ö¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¤¥ó¥ÈUSA¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»³ÅÄÉÒ¹°»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤¤¤¨¤ÐÃ»Âç¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¥«¥ì¥Ã¥¸¤òÃæÂà¤·¡¢ÊÝ¼éÁÈ¿¥¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¹âÂ´¤Î¥Î¥ó¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë½Ð¸þ¤¤¤ÆÆ¤ÏÀ²ñ¤ò³«¤¡¢¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¿³ØÀ¸¤ò¼¡¡¹¤ÈÏÀÇË¤·¤Æ¤¤¤¯³èÆ°¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¾éÀå¤ÇÊÛÀå¹ª¤ß¤ÊÈà¤Î¥Ç¥£¥Ù¡¼¥È¤Ï¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¥¢¥á¥ê¥«Ãæ¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¤¥ó¥ÈUSA¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÁ´ÊÆ3500°Ê¾å¤ÎÂç³Ø¤ä¹â¹»¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÍÊ¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£¥«¡¼¥¯»á¤ÎTikTok¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï700Ëü¿Í¡¢X¤Ç¤â500Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¼«¿È¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ê¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®·Á¼°¤Î²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ë¤ÏËè½µ¿ôÉ´Ëü¿Í¤¬Ä°¼è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥¥ê¥¹¥È¶µÊ¡²»ÇÉ¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëÈà¤Ï¡¢LGBTQ¤Ê¤É¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¸¢ÍøÍÊ¸î¤ä¿Í¹©Ç¥¿±ÃæÀä¡¢½Æµ¬À©¤Ê¤É¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¡È¼«¹ñÂè°ì¼çµÁ¡É¤Î»ÑÀª¤Ï¿ÀÃ«»á¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Àè¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÅÞ°÷¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¿ÀÃ«ÂåÉ½¤¬¡ÈÈ¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥º¥àÆ®Áè¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡©¡É¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥«¡¼¥¯»á¤Ï¡È»Ò¤É¤â¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£°ÜÌ±À¯ºö¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡É¤ÈÌÀ³Î¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÃç´ÖÆâ¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡É¤È¤Î¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤¿¸å¤Ç¡¢¡Èº¸Íã¤Ï¾¯»Ò²½¤òÊüÃÖ¤·¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ë°ÜÌ±¼õ¤±Æþ¤ì¤òÂ¥¤·¡¢¹ñ¤òÊø²õ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÀâ¤¯¤È¡¢ÂåÉ½¤â¿¿·õ¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
º¸Íã¤«¤é¤ÎË¸³²¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¡×
¡¡¿ÀÃ«»á¤Ï¡Ö¼ã¼Ô¤ÎÀ¯¼£»²²Ã¤òÂ¥¤¹¡×Í¸ú¤Ê¼êÎ©¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¡¼¥¯»á¤Ï¡Ê1¡Ë¹ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¼Â´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡Ê2¡Ë¥Ë¥Ò¥ê¥º¥à¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡Ê3¡Ë¿À¤ÎÂ¸ºß¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¡¢¤Î3ÅÀ¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¿ÀÃ«»á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä°½°¤ÎÂ¿¤¯¤â¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¼ã¼Ô¤¬¹ñ¤Ø¤Îµ¢Â°°Õ¼±¤ò»ý¤Á¡¢¡ÈÁªµó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤ÎµõÌµ¼çµÁ¤«¤éÃ¦¤¹¤ì¤Ð¡¢À¯¼£¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£»²À¯ÅÞ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÅÞ°÷¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¿ÀÃ«»á¤¬¡Öº¸Íã¤«¤é¤ÎË¸³²¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¡×¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢
¡Ö¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¡È¤Ê¤¤¡É¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥¯»á¼«¿È¤â¡È»î¹Ôºø¸íÃæ¤À¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð¡¢ÉÔ²º¤µ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿½Å¤¤¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡»ö·ï¤ÎÍâÆü¡¢¥«¡¼¥¯»á»¦³²ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥æ¥¿½£¤Î¹©²ÊÂç¤ËÄÌ¤¦¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼½÷À¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈÈ¹ÔÁ°¡¢¡ÖÅÛ¤ÏÁþ¤·¤ß¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥«¡¼¥¯»á¤Î¸ÀÆ°¤Ë·ù°´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢²ÈÂ²¤äÃÎ¿Í¤¬ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤¬»Ä¤·¤¿Ìôè²¡Ê¤ä¤Ã¤¤ç¤¦¡Ë¤Ë¤ÏÈ¿¥Õ¥¡¥·¥º¥à±¿Æ°¤Ë¹¥°ÕÅª¤À¤È²ò¼á¤µ¤ìÆÀ¤ëÊ¸»ú¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾©³Ø¶â¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥æ¥¿½£Î©Âç³Ø¤Ë¿Ê¤à¤â1Ç¯¤ÇÂà³Ø¤·¡¢¸½ºß¤ÏÅÅµ¤µ»»Õ¸«½¬¤¤²ÝÄø¤Î3²óÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤ä¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇµÞÂ®¤Ë¿Ê¤à¡ÈÊ¬ÃÇ¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë»ö·ï¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î»³ÅÄ»á¡Ë
Ç¯Ëö¤ËºÆ²ñ¤ÎÌóÂ«
¡¡¿ÀÃ«»á¤Ï¥«¡¼¥¯»á¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢¡Ò»á¤ÏÃ±¤Ê¤ëÍèÉÐ¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¦¤ËÌ¤Íè¤òÃÛ¤¯Æ±»Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤¿¤È¤¨¤½¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢»á¤Î»Ö¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ó¤È¼«¿È¤ÎSNS¤Ëµ¤·¡¢°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡Ö¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿Æó¿Í¤Ï¡È¤ª¸ß¤¤¡ØÆüËÜ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¡Ø¥¢¥á¥ê¥«Âè°ì¡Ù¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¹ç¤¦·Á¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¥«¡¼¥¯»á¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇºÆ²ñ¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÂåÉ½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Î¼º°Õ¤ÈÍîÃÀ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÅÞ°÷¡Ë
¡¡»³ÅÄ»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö±¢ËÅÏÀ¼Ô¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë°ìÊý¡¢Åö¿Í¤Ï²á·ã¤Ê±¢ËÅÏÀ¼Ô¤Ç¤Ê¤¤ÅÀ¤âÆó¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾Êý¡¢»Ù»ý¼Ô¤ä¥¢¥ó¥Á¤Ë¤Ï±¢ËÅ»Ë´Ñ¤ËÀ÷¤Þ¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤òµ¡¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÈà¤é¡É¤Èº£¸å¡¢¿ÀÃ«»á¤¬¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ¶á¤Î¡ÖÆüËÜ¤Ï°ÜÌ±¹ñ²È¡×¡ÖÇÓ³°¼çµÁ¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¡È²º·òÏ©Àþ¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿ÀÃ«»á¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥¯»á¤Î°ä»Ö¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ë¤«¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯9·î25Æü¹æ ·ÇºÜ
