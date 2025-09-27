¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£

¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©

º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¢¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¤Ï¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©

¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¢¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¤Ï¡©

¡¦¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¢¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¤Ï¡©¡×¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä


¡¦1°Ì ¡Ä ·î¤Ë¿ô²ó 53%
¡¦2°Ì Ç¯¤Ë¿ô²ó 19%
¡¦3°Ì ¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤ 16%
¡¦4°Ì ½µ¤Ë¿ô²ó 12%

¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ

35,405É¼




¡¦·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©


º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô

¥³¡¼¥ó¤È¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Î¥Ô¥¶


¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

<À¸ÃÏ>
  ¶¯ÎÏÊ´ 100g
  ±ö ¾¯¡¹
  ¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸ 1/2
  ¤Ì¤ë¤ÞÅò 50~60ml
¥Ô¥¶ÍÑ¥½¡¼¥¹(»ÔÈÎÉÊ) Âç¤µ¤¸ 5~6
¥½¡¼¥»¡¼¥¸ 4ËÜ
¿å¼Ñ¥³¡¼¥ó(´Ì) Âç¤µ¤¸ 4
¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à 3¸Ä
¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º 1/2¸Ä
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º 40~50g
¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

1¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ÏÉý5mm¤ËÀÚ¤ë¡£

2¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤ÏÀÐ¤Å¤­¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢±ø¤ì¤ò¿¡¤­¼è¤Ã¤ÆÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£



3¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤Ï¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤Ë¼ê¤Ç¤Á¤®¤ë¡£

4¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê¤ÏÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

5¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ï250¡î¤ËÍ½Ç®¤·»Ï¤á¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡ãÀ¸ÃÏ¡ä¤Î¶¯ÎÏÊ´¡¢±ö¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤òÆþ¤ì¡¢¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²Ã¤¨¤ë¡£ºÇ½é¤ÏºÚ¤Ð¤·¤Çº®¤¼¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤é¼ê¤Ç¤³¤Í¤ë¡£



2¡¢À¸ÃÏ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤é¡¢¼ê¤ÎÊ¿¤ÇÉ½ÌÌ¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤Í¡¢¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ß10Ê¬ÃÖ¤¯¡£



3¡¢Âæ¤ËÊ¬ÎÌ³°¤Î¶¯ÎÏÊ´¤ò¿¶¤ê¡¢À¸ÃÏ¤ò¸ü¤µ1¡Á1.5mm¤Î±ß·Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤á¤óËÀ¤Ç¤Î¤Ð¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÁ´ÂÎ¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¤ë¡£



4¡¢¥Ô¥¶ÍÑ¥½¡¼¥¹¤ò¤Ì¤ê¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¢¿å¼Ñ¥³¡¼¥ó¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤ò¤Î¤»¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤È¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤ò»¶¤é¤¹¡£



5¡¢250¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç10Ê¬¾Æ¤­¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê¤ò»¶¤é¤¹¡£



¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û

¤³¤³¤Ï¤Ç¤Ï¥¬¥¹¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢²¹ÅÙ¤ä¾Æ¤­»þ´Ö¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤À¤ó¤«¤é¤ª²È¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÊÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£

