¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¢¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¤Ï¡©¡ã²óÅú¿ô 35,405É¼¡ä¡Ú¶µ¤¨¤Æ¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤Î°á¿©½»¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×·ë²ÌÈ¯É½ Âè302²ó¡Û
¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¢¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¤Ï¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¢¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¤Ï¡©
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
¥³¡¼¥ó¤È¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Î¥Ô¥¶
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
<À¸ÃÏ>
¶¯ÎÏÊ´ 100g
±ö ¾¯¡¹
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸ 1/2
¤Ì¤ë¤ÞÅò 50~60ml
¥Ô¥¶ÍÑ¥½¡¼¥¹(»ÔÈÎÉÊ) Âç¤µ¤¸ 5~6
¥½¡¼¥»¡¼¥¸ 4ËÜ
¿å¼Ñ¥³¡¼¥ó(´Ì) Âç¤µ¤¸ 4
¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à 3¸Ä
¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º 1/2¸Ä
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º 40~50g
¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ÏÉý5mm¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤ÏÀÐ¤Å¤¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢±ø¤ì¤ò¿¡¤¼è¤Ã¤ÆÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
3¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤Ï¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤Ë¼ê¤Ç¤Á¤®¤ë¡£
4¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê¤ÏÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
5¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ï250¡î¤ËÍ½Ç®¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡ãÀ¸ÃÏ¡ä¤Î¶¯ÎÏÊ´¡¢±ö¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤òÆþ¤ì¡¢¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²Ã¤¨¤ë¡£ºÇ½é¤ÏºÚ¤Ð¤·¤Çº®¤¼¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¼ê¤Ç¤³¤Í¤ë¡£
2¡¢À¸ÃÏ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¼ê¤ÎÊ¿¤ÇÉ½ÌÌ¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤Í¡¢¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ß10Ê¬ÃÖ¤¯¡£
3¡¢Âæ¤ËÊ¬ÎÌ³°¤Î¶¯ÎÏÊ´¤ò¿¶¤ê¡¢À¸ÃÏ¤ò¸ü¤µ1¡Á1.5mm¤Î±ß·Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤á¤óËÀ¤Ç¤Î¤Ð¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÁ´ÂÎ¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¤ë¡£
4¡¢¥Ô¥¶ÍÑ¥½¡¼¥¹¤ò¤Ì¤ê¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¢¿å¼Ñ¥³¡¼¥ó¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤ò¤Î¤»¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤È¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤ò»¶¤é¤¹¡£
5¡¢250¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç10Ê¬¾Æ¤¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê¤ò»¶¤é¤¹¡£
¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û
¤³¤³¤Ï¤Ç¤Ï¥¬¥¹¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢²¹ÅÙ¤ä¾Æ¤»þ´Ö¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤À¤ó¤«¤é¤ª²È¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÊÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¢¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¤Ï¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¢¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¤Ï¡©
¡¦¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¢¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¤Ï¡©¡×¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä
¡¦1°Ì ¡Ä ·î¤Ë¿ô²ó 53%
¡¦2°Ì Ç¯¤Ë¿ô²ó 19%
¡¦3°Ì ¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤ 16%
¡¦4°Ì ½µ¤Ë¿ô²ó 12%
¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ
35,405É¼
¡¦2°Ì Ç¯¤Ë¿ô²ó 19%
¡¦3°Ì ¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤ 16%
¡¦4°Ì ½µ¤Ë¿ô²ó 12%
¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ
35,405É¼
¡¦·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
¥³¡¼¥ó¤È¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Î¥Ô¥¶
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
<À¸ÃÏ>
¶¯ÎÏÊ´ 100g
±ö ¾¯¡¹
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸ 1/2
¤Ì¤ë¤ÞÅò 50~60ml
¥Ô¥¶ÍÑ¥½¡¼¥¹(»ÔÈÎÉÊ) Âç¤µ¤¸ 5~6
¥½¡¼¥»¡¼¥¸ 4ËÜ
¿å¼Ñ¥³¡¼¥ó(´Ì) Âç¤µ¤¸ 4
¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à 3¸Ä
¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º 1/2¸Ä
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º 40~50g
¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ÏÉý5mm¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤ÏÀÐ¤Å¤¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢±ø¤ì¤ò¿¡¤¼è¤Ã¤ÆÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
3¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤Ï¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤Ë¼ê¤Ç¤Á¤®¤ë¡£
4¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê¤ÏÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
5¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ï250¡î¤ËÍ½Ç®¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡ãÀ¸ÃÏ¡ä¤Î¶¯ÎÏÊ´¡¢±ö¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤òÆþ¤ì¡¢¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²Ã¤¨¤ë¡£ºÇ½é¤ÏºÚ¤Ð¤·¤Çº®¤¼¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¼ê¤Ç¤³¤Í¤ë¡£
2¡¢À¸ÃÏ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¼ê¤ÎÊ¿¤ÇÉ½ÌÌ¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤Í¡¢¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ß10Ê¬ÃÖ¤¯¡£
3¡¢Âæ¤ËÊ¬ÎÌ³°¤Î¶¯ÎÏÊ´¤ò¿¶¤ê¡¢À¸ÃÏ¤ò¸ü¤µ1¡Á1.5mm¤Î±ß·Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤á¤óËÀ¤Ç¤Î¤Ð¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÁ´ÂÎ¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¤ë¡£
4¡¢¥Ô¥¶ÍÑ¥½¡¼¥¹¤ò¤Ì¤ê¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¢¿å¼Ñ¥³¡¼¥ó¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤ò¤Î¤»¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤È¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤ò»¶¤é¤¹¡£
5¡¢250¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç10Ê¬¾Æ¤¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê¤ò»¶¤é¤¹¡£
¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û
¤³¤³¤Ï¤Ç¤Ï¥¬¥¹¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢²¹ÅÙ¤ä¾Æ¤»þ´Ö¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤À¤ó¤«¤é¤ª²È¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÊÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)