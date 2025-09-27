Â¾¹ñ¤ÈÆ²¡¹ÅÏ¤ê¹ç¤¨¤ë!?¡¡ÃæÀî½ß°ìÏº¤¬¡Ö¡È¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÁíÍý¡É¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡¡¤¤¤è¤¤¤èÏÃÂê¤Ï¼¡¤Î¼óÁê¡£°Æ³°¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¿Ê¼¡Ïº¹½Ê¸¡×¤¬»þ¤Ë¥Ð¥«¤Ë¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼ªÂÇ¤Á¤ò²ÚÎï¤Ë¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¡Ä¡¡¤ï¤¬Êª´é¤Ç¥É¥ó¥¤òïèÊâ¤¹¤ë¡Ö¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡×
¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÆüËÜ¤Ïº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤Ç¤âÉÔ»×µÄ¤È¡¢·èÄêÅª¤Ê¼º¸À¤Ï²áµî¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼óÁê¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤É¤Î¤ß¤ÁÀ¯ºö¥Ö¥ì¡¼¥ó¤¬¤ª¤ê¡¢¼êÎý¤ì¤Î´±Î½¤â¥ï¥ó¥µ¤È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡ÖÌ¾ºËÁê¡×¤Ê¤ëÉ¾²Á¤ÏÊ·°Ïµ¤¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç·è¤Þ¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¤«¤È¡£Í×¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È³°¸«¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¿®Ç°¤ä¸«¼±¤ËÂ¿¾¯·ç¤±¤Æ¤âÁ´ÂÎºÇÅ¬¤µ¤¨¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¤¦¤Ê¡£
¡¡È·»³Í³µªÉ×»á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ãæ¹ñ´ó¤ê¤Î»×ÁÛ¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ç¡Ö¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¼ÁÌä¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂÐ±þµñÈÝ¤Ë¤â»÷¤¿ÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤Æ¥¥ì¤ë¿ÍÊª¤Ï¼óÁê¸þ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡¡È·»³»á¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤½¤Î»×ÁÛ¤ò´Ó¤¡¢¹â»Ô»á¤ÏÂç¿Ã¥ì¥Ù¥ë¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎÂÖÅÙ¤ò°Ý»ý¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤Ç¤â¼óÁê¤È¤Ê¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£Ê©¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤äÊÆ¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½¢Ç¤»þ40Âå¤Î¥È¥Ã¥×¤¬ÆüËÜ¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¾®Àô»á¤Î¾ì¹ç¡¢¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç¡Ö±Ç¡Ê¤Ð¡Ë¤¨¤ë¡×¡£¤³¤ì½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÇÂ¾¹ñ¤Î¼óÇ¾¤¬²ñµÄÁ°¤ËÃÌ¾Ð¤¹¤ëÃæ¡¢ÀÐÇË»á¤Ï¼«ÀÊ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Î¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡×»Ñ¤¬¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¾®Àô»á¤Ï³Æ¹ñ¼óÇ¾¤Ë¡Ö¤ä¤¢¡¢¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£1980Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÎÄ¹´üÀ¯¸¢¤ÏÃæÁ¾º¬¹¯¹°¡¢¾®Àô½ã°ìÏº¡¢°ÂÇÜ¿¸»°³Æ»á¤ÎÀ¯¸¢¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï³°¸ò¤ÎÉñÂæ¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¤½¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°¤Î¤¬¿Ê¼¡Ïº»á¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡¡2019Ç¯¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï´Ä¶Áê¤È¤·¤Æ¹ñÏ¢µ¤¸õ¹ÔÆ°¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë»²²Ã¡¢ÎÙÀÊ¤Î½÷À¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Á°Æü¤Îµ¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÄÁÈ¯¸À¤ËµÚ¤ó¤ÇÂç±ê¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¡Òµ¤¸õÊÑÆ°¤È¤ÎÆ®¤¤¤ò¡Ø¥»¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ë¡¢¤ÈÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤´Ä¶Áê¤¬È¯¸À¡Ó¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤ÇÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Êó¤¸¤ë¤ËÂ¤ëÌÌÇò¤¤È¯¸À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¼óÁê¤À¤Ã¤¿½ã°ìÏº»á¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢°ÂÇÜ»á¤Î¼¡¤ÎÁíÍý¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ñµÄÅöÆü¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò°úÍÑ¤·¤¿¾å¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿É¾²Á¤Ï¼ã´³¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò¡Ö1997Ç¯¤ÎµþÅÔµÄÄê½ñºÎÂò°Ê¹ß¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¶¯¸Ç¤ÊÂÐ±þ¤ò¤»¤º¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£Æü¤«¤é¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¸ì¤Ã¤¿¡Ó
¡¡¾®Àô»á¤¬Ãæ¿È¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤ÏÉã¤Î½ã°ìÏº»á¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ò¥Ö¥Ã²õ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È°ÒÀª¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î´¶¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÇË»á¤¬É¾ÏÀ²ÈÅª¤Ë¤Þ¤ï¤ê¤¯¤É¤¯¾®Æñ¤·¤¯Ãý¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤é»ØÆ³ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¼óÁê¤Î³°¸ò¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎºÊ¤¬ÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç¤¤¤¡£¸ì³Ø¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤·¡¢¿ÍÁ°¤ÇÃý¤ë¤Î¤â´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àª¤¤¡¢²¡¤·½Ð¤·¡¢ÂÖÅÙ¡¢Ê·°Ïµ¤¡£¤É¤³¤«¤ÎÂç¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤â¡¢¤³¤ì¡Ê¤À¤±¡Ë¤ÇÂ¾¹ñ¤ÈÆ²¡¹ÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî½ß°ìÏº¡Ê¤Ê¤«¤¬¤ï¡¦¤¸¤å¤ó¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
1973¡Ê¾¼ÏÂ48¡ËÇ¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸¼Ô¡£ÇîÊóÆ²¤Ç´ë¶È¤ÎPR¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ê¡¢2001Ç¯¤ËÂà¼Ò¡£»¨»ï¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¡ÖTV¥Ö¥í¥¹¡×ÊÔ½¸¼ÔÅù¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¦¥§¥Ö¤Ï¥Ð¥«¤È²Ë¿Í¤Î¤â¤Î¡Ù¡Ø¥Í¥Ã¥È¤Î¥Ð¥«¡Ù¡Ø¥¦¥§¥Ö¤Ç¥á¥·¤ò¿©¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¤Ê¤É¡£
¤Þ¤ó¤¤Ä
1975¡Ê¾¼ÏÂ50¡ËÇ¯ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜÂç³Øéº½Ñ³ØÉôÂ´¡£¥Ö¥í¥°¡Ö¤Þ¤ó¤·¤å¤¦¤¤Ä¤³¤Î¥ª¥ê¥â¥Î¤ï¤ó¤À¡¼¤é¤ó¤É¡×¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢Ì¡²è²È¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¢¥ëÃæ¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¡Ø¥Ï¥ë¥â¥ä¤µ¤ó¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
