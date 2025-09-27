◆米大リーグ カブス１２―１カージナルス（２６日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のカージナルス戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、７回に２試合連続の３０号満塁弾で打点も１００打点を突破した。日本人選手では松井秀喜、大谷翔平（ドジャース）に次ぐ３人目ながら、右打者ではともに初の快挙となった。満塁弾は昨年６月１日レッズ戦に次いで２本目。

７回１死満塁、右腕ロイクロフトのカウント１―２からの９５・３マイル（約１５３キロ）の直球をたたいた打球は２５度のライナーで左中間スタンドに一直線。飛距離１１９メートルの完璧アーチに、地元ファンは大歓声。鈴木もゆっくり余韻を味わうようにダイヤモンドを一周した。

鈴木は昨夜、３９試合ぶりとなる２８、２９号を放って復調気配を見せ「最近は吹っ切れて思い切りスイングが出来ている」と語っていた。

なお、この試合ではピーター・クローアームストロング外野手も４回に３０号２ランを放ち、自身初の３０本塁打＆３０盗塁（３５）をマーク。カブスではブッシュ（３２本）も含め、一気に３０発トリオとなった。