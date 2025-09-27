¡Ö10·î7Æü¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡× ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥¬¥¶¹¶·â¤ÎÀµÅöÀÁÊ¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Î±éÀâ¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ãæ¿´Éô¤Ç¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ø¤Î¹¶·â¤ÎÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¡¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê
¡Ö10·î7Æü¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¤«¤¶¤·¤Æ¥º¡¼¥à¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤Ê¤¼Àï¤¤¡¢¤Ê¤¼¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï26Æü¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤Î°ìÈÌÆ¤ÏÀ±éÀâ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢±¦¶»¤Ë¤Ä¤±¤¿QR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤¬¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Î±éÀâ¤Ë¤¢¤ï¤»¹Ô¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¡¢QR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢¤ª¤È¤È¤·10·î7Æü¤Ë¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò¹¶·â¤·¤¿ºÝ¤ÎÈï³²¤òÅÁ¤¨¤ë¥µ¥¤¥È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÏ¢Áí²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ãæ¿´Éô¤Ç¤Ï¡Ö10·î7Æü¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎQR¥³¡¼¥É¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Áö¹Ô¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¹¹ð¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¤¬ÈÈ¤·¤¿»ÄµÔ¹Ô°Ù¤òÀ¤³¦¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¹ñÌ±¤Ë»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤À¡×¤È¼Â»Ü¤·¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£