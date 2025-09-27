Æ°²èÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Èï³²¼Ô¤Î¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷¡Ê33¡Ë¤ËÄ¨Ìò19Ç¯¤òµá·º¡¡Àîºê¤ÎÂ¿ËàÀî±è¤¤¤Ç¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤«¤éÃËÀ°äÂÎ
¤ª¤È¤È¤·¡¢Àîºê»Ô¤ÎÂ¿ËàÀî±è¤¤¤Ç¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤«¤éÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷¤ËÄ¨Ìò19Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·12·î¡¢Æ°²èÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¸¶Í£Ç·¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤¬Àîºê»Ô¤ÎÂ¿ËàÀî±è¤¤¤Ç¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤«¤é°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÀ¾¹âÉñÈï¹ð¡Ê33¡Ë¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤é5¿Í¤¬»¦¿Í¤ä»àÂÎ°ä´þ¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢À¾¹âÈï¹ð¤Ï½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦¡Ê26Æü¡Ë²£ÉÍÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖÀ¾¹âÈï¹ð¤Ï»ö·ï¤Î¼óËÅ¼Ô¤Î°ì¿Í¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤ÆÄ¨Ìò19Ç¯¤òµá·º¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÄ¨Ìò10Ç¯¤¬ÁêÅö¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤ÏÍè·î3Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£