25Ç¯¡Ô²Æ¥É¥é¥Þ»ëÄ°Î¨TOP10¡Õµ¤¤Ë¤Ê¤ë1°Ì¤Ï?
¡Ö2025Ç¯²Æ¥É¥é¥Þ»ëÄ°Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡×¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢7·î´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ê²èÁü¡§Yuzurugima / PIXTA¡Ë
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÁ´Éô¸«¤ë¡Û2025Ç¯¡Ö²Æ¥É¥é¥Þ»ëÄ°Î¨TOP10¡×¤Î´é¤Ö¤ì¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
º£Ç¯ºÇ¤â¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃÂê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥¯¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦7·î´ü¤Î²Æ¥É¥é¥Þ¡£Ê¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤ò¸«¤ë¤È¡¢°ÂÄê¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¥Ö¥é¥ó¥É¡¦TBSÆüÍË·à¾ì¤Î¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤¬»ëÄ°Î¨¤ò2·å¡ó¤Ë¾è¤»¤¿¡£
TOP5¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¤¬3ºî¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤È¤¯¤Ë¾¾¤¿¤«»Ò¤È°¤Éô¥µ¥À¥ò¤Î¶¦±é¤¬¸÷¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Ï¡¢SNS¤Ê¤É¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Í»¡¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¼¡¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ö2025Ç¯²Æ¥É¥é¥Þ»ëÄ°Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡×¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢³ÆºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£
¢¨³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤ä²èÁü¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥¯¤¬¤¦¤Þ¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾ËÜ½á¼ç±é¤Î¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤¬Âç·òÆ®
¤ä¤Ï¤ê¶¯¤«¤Ã¤¿TBSÆüÍË·à¾ì¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢1·î´ü¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊÁ´ÏÃÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨10.7¡ó¡Ë¡¢4·î´ü¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊÆ±11.0¡ó¡Ë¤È¥¯¡¼¥ë¤´¤È¤Ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Î7·î´ü¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Ï¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë°ÊÍè¤Î¾¾ËÜ½á¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ê¡¢°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤é´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤ÏÆâÍÆ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¾¾ËÜ½á¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢18¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌç°å¤¿¤Á¤¬¿Ç»¡¡¦¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦ÆüËÜ°åÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢19ÈÖÌÜ¤ÎÎÎ°è¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤Î°å»Õ¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´µ¼Ô¤ÎÉÂ¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿´¤ÎÄì¤ËÊú¤¨¤ëÇº¤ß¤ä¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤¹ÎÉ¼Á¤Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤é¤·¤¤³°²Ê¼ê½Ñ¤Ê¤É¤Î¶ÛÇ÷¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¤ÏË³¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¶áÇ¯¤Î°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Î¿Íµ¤ºî¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÆüÍË·à¾ì¤Ç¤Ï¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¢¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Á´ÌÌ¤ËÎ©¤ÄºîÉ÷¤¬Â¿¤¤¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Ï¿´²¹¤Þ¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¶¯¤¯¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ï·ç¤±¤ë¡£ºòº£¤Î¿Íµ¤°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Î·ÏÉè¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â2·å¤Ë¾è¤»¤¿¤Î¤ÏÂç·òÆ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£²ó¤ò½Å¤Í¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤âºîÉÊ¤Ë¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤ÎÎÉºî¤À¤Ã¤¿¡£Ì¾ºî¥É¥é¥Þ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ÏÈ¡ÖTBSÆüÍË·à¾ì¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ3´üÏ¢Â³¤Ç¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
25Ç¯²Æ¥É¥é¥Þ¤Î»ëÄ°Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10
º£´ü¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬ÄÞÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
»ëÄ°Î¨TOP5Ãæ¤Î3ºî¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡ØÍ¶²ý¤ÎÆü¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎëÌÚ¤ª¤µ¤àµÓËÜ¤Î¿¼ÌëÏÈ¡ØÃ¥¤¤°¦¡¢¿¿²Æ¡Ù¤â¥Í¥Ã¥È¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¡¢·ÏÎó¶ÉABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¤Ïº£´ü¤Î¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÏÃÂêÀNo.1¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤È¤¤¤¨¤Ð¡ØÁêËÀ¡Ù¡ØÆÃÁÜ9¡Ù¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¡Ø·º»ö7¿Í¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¹¼÷·º»ö¥É¥é¥Þ¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¡£¤½¤ì¤é´ÇÈÄºî¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¯»ëÄ°Î¨¤ò²Ô¤°°ìÊý¡¢Ç¯ÇÛÁØ¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢SNS¤ä¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢º£´ü¤ÏTOP5Æþ¤ê¤·¤¿3ºî¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¬¤Ã¤¿ÀßÄê¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤¬¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¾¾¤¿¤«»Ò¤È°¤Éô¥µ¥À¥ò¤Î¡È¥ï¥±¤¢¤êÉ×ÉØ¡É
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Ïº£´ü¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÏÃÂêºî¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¾¤¿¤«»Ò¤È°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬±é¤¸¤ëÉ×ÉØ¤Î²º¤ä¤«¤Ê¥É¥é¥Þ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Âè1ÏÃ¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥Õ¥ë¤ÊËë³«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Í»¡¤¬SNS¤ÇÈô¤Ó¸ò¤¤¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ëºòº£¿Íµ¤¤Î¹Í»¡»ëÄ°¸þ¤±¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÁÀ¤Ã¤¿À©ºî¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÃæÈ×¤«¤é¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤È¿¿ÈÈ¿Í¤òÄÉ¤¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ÉôÊ¬¤Ç¡¢Å¸³«¤Î¹¤¬¤ê¤Ë·ç¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢É×ÉØ¤Î°¦¡¢¸µÉ×¤Î°¦¡¢Âè»°¼Ô¤Î°¦¡¢²ÈÂ²¤Î°¦¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎø°¦´¶¾ð¤È°¦¾ð¤¬Ê£»¨¤ËÆþ¤êÁÈ¤ó¤À¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹°¦Áþ·à¤Ï¡¢¸«±þ¤¨½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê²èÁü¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¡ØÍ¶²ý¤ÎÆü¡Ù¤Ï¡¢¿´Í¥¤·¤¯´ÖÈ´¤±¤ÊÍ¶²ýÈÈ¤È¡¢Í¶²ý¤µ¤ì¤¿µ²±ÁÓ¼º¤ÎÅ·ºÍ¾¯½÷¤¬¥Ë¥»¿Æ»Ò¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÉ¤Ã¼ê¤«¤éÆ¨Ë´¤·¤Ê¤¬¤é»¦¿Í»ö·ï¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¡¢°Û¿§¥Ð¥Ç¥£¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
Æ±Ì¾´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÈó¸½¼ÂÅª¤Ê´¬¤¹þ¤Þ¤ì·¿¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤â¡¢¥É¥¿¥Ð¥¿¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤â¡¢ºØÆ£¹©¤È»ÒÌò¤Î±ÊÈøÍ®Çµ¤ÎÌ¾±é¤ÇÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Êª¸ì¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Î¼Çµï¤¢¤Ã¤Æ¤Î»ëÄ°Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¤À¤í¤¦¡£
¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë²¦Æ»¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÈÌÅª¤Ê·º»ö¥É¥é¥Þ¤Ç²Ö·Á¤ÎÁÜºº²Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢SSBC¡áÁÜºº»Ù±çÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦Î¢Êý¤Î»Ù±çÉô½ð¤òÉñÂæ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤¿¡£
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø·º»ö7¿Í¡Ù°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º»ÏÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ºº£´ü¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
NHK¤È¥«¥ó¥Æ¥ì¤«¤é¡È¼Ò²ñÇÉ¤ÎÃíÌÜºî¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿
¤½¤Î¤Û¤«º£´üÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡ØËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤É¤Á¤é¤â¼Ò²ñÇÉ¤Î½¨ºî¤À¤Ã¤¿¡£
Á°¼Ô¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¼ç±é¤Î½ª³è¥³¥á¥Ç¥£¡£¿ä¤·³è¤ò¼ñÌ£¤ËÆÈ¿ÈÀ¸³è¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¤ÎÇìÊì¤¬»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¸ÉÆÈ»à¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢À¸¤Êý¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¸½Âå½÷À¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¸½¼Â¤ò¡¢½Å¶ì¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤Î¼¨º¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿ÅÀ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê²èÁü¡§¥«¥ó¥Æ¥ì¡ØËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¸å¼Ô¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ÆÉÔÅÐ¹»¤À¤Ã¤¿¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤¥ä¡¼¡Ê³Ø¹»ÊÛ¸î»Î¡Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î³Ø±à¥É¥é¥Þ¡£¤¤¤¸¤á¤äÅð»£¡¢³Ø¹»Î¢¥¢¥«¡¢¸Ä¿Í¾ðÊóÎ®½Ð¡¢¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢°ãË¡ÌôÊªÌäÂê¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹â¹»À¸¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤ä»ö·ï¤Ë¡¢³Ø¹»¤È¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤¥ä¡¼¤¬¤¤¤«¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
µÜÂô¸¼£¤Î»í¤òÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿´¾ð¤È¥·¥ó¥¯¥í¤µ¤»¤ëÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤«¤éÅ¯³Ø¤ÈÊ¸³Ø¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬¿§Ç»¤¯¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤Î¶õµ¤´¶¤Ïº£´üºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â´Þ¤á¤Æ¿¼¤¯¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£
½©¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬¡ÈÂæÉ÷¤ÎÌÜ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤«
º£´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬ÆÍ½Ð¤·¤ÆÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¡¢Ì¾ºî¤ÎÂ¿¤¤NHK¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¤Û¤«¡¢ABC¤âÏÃÂêºî¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¶É¤¬¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Î¶õµ¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ºîÉ÷¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Û¤«Åìµþ¥¡¼¶É¤Ï´û»ë´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤Î¥É¥é¥Þ¤¬Â¿¤¯¡¢¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÉ®¼Ô¤Ï´¶¤¸¤¿¡£
ÎãÇ¯¡¢Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë½©¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢º£Ç¯¤âÃíÌÜºî¤¬Â¿¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤ËºÇ¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌîÌÚ°¡µª»ÒµÓËÜ¡¢ÂçÀôÍÎ¼ç±é¤Î¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡£µ©Âå¤ÎµÓËÜ²È¤È±é¼Ô¤Î2Âç¥¹¥¿¡¼¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡£10·î´ü¤â¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬ÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÉð°æ ÊÝÇ· ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë