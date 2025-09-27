真っ赤なヒガンバナに黒いチョウ。青江隆晴さんが撮影した秋らしい1枚です。

【写真を見る】ヒガンバナの蜜を吸うクロアゲハは益虫？害虫？ 武家にとっては優雅さや繁栄を象徴する存在

生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。



ーこの黒いチョウは？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「写真に写っているチョウはクロアゲハですね。アゲハチョウ科に属するアゲハの中でも大型で、優雅に舞う姿はまさに花と対比させる主役といえます。ヒガンバナの真紅の花と漆黒の翅のコントラストは絵画のようで、この景色を楽しみにしている人もいらっしゃるのではないでしょうか？





「バタフライガーデン」をつくる愛好家も

クロアゲハは日本全国に分布し、春から秋にかけて数回発生します。翅を広げると10cm近くにもなり、黒い翅の中央に白い斑紋があるのが特徴。似た種類にオナガアゲハやカラスアゲハ、ミヤマカラスアゲハなどがいますが、クロアゲハはアゲハチョウの特徴である翅の下にちょっと伸びた尾状突起が短めで、後翅に青緑の光沢が少ないため比較的見分けやすい種です」

「クロアゲハの幼虫はサンショウやミカンなど柑橘類の葉を食べて育ちます。庭木や果樹園では『葉を食べる害虫』として嫌われ、私の家の周りでも幼虫をつまんで捨てている光景を見ますが、実際には数匹ついている程度なら木は枯れることはありません。



むしろ、こうした植物がある庭はチョウがやって来る生き物豊かな庭の証拠です。幼虫がこういった植物をかじるので、周囲にもうっすら香りが広がり、幼虫を素手で捕まえたり、糞をさわったりするとちょっといい香りがします。



なんと、食草を植えてアゲハチョウを呼び込んでお庭で蝶を舞わせる『バタフライガーデン』を作る愛好家もいらっしゃり、益虫として捉えられることもあります」

幼虫の駆除方法は？

「とはいえ、やはりイモムシ自体が大嫌いで、葉を食い荒らされるのが嫌な方にとって、特に大食漢の幼虫は小ぶりなサンショウの木であれば葉っぱを残さず食べてしまい、ここまで食べられると木の元気がなくなり、新芽まで残らず食い尽くされるとさすがに枯れてしまうこともあるので、害虫として捉えられることもありますね。



なんだかサンショウやミカンの香りが庭にうっすら広がり、木の近くでぱりぱり音がしたら要注意です。対処法は、そんなに大きくない庭木や鉢植えであれば「テデトール」が有効です。



アゲハチョウの仲間の幼虫は大きいので、よく見ると存在を確認できます。そう、手で取ってしまうのです。殺虫剤を使わなくても、見つけ次第つまんで捨てるか、強めに枝をゆすって落として手で取ってしまう方法が有効ですね。



幼虫の見分け方ですが、クロアゲハの幼虫は小さいうちは黒地に白があり、ちょっとブツブツしたようなイモムシであまり動かず、まるで鳥の糞のよう」

「脱皮を重ねて大きくなった幼虫はきれいな黄緑色になんだか不思議な模様があり（【画像②】）これはよく見るとヘビの頭に擬態したような模様があります。大型の幼虫は頭を振り上げて威嚇し、ゆらゆらまるでヘビが鎌首をもたげるような威嚇をしてきます。



さらに刺激すると、にゅっとY字型の臭角を出して臭いにおいを出してきます。鳥のような捕食者に見つからないように、威嚇して追い払えるように進化した姿です」

ヒガンバナの蜜は貴重なエネルギー源

（東洋産業 大野竜徳さん）

「クロアゲハは、羽化してから数週間～1か月ほど生き、蜜を吸いながら交尾・産卵を行います。ヒガンバナの花期はちょうど秋世代のチョウが活動する時期と重なり、花の蜜は彼らにとって貴重なエネルギー源。



写真のように赤い花に黒いチョウが訪れる姿は、自然の生態系がつくり出す秋の美しい景色の一つです。

さらに、近縁種のカラスアゲハやミヤマカラスアゲハは『カラスの濡れ羽色』のような美しい青緑の光沢を持ち、光の角度によって翅がキラキラと輝きます。カラスアゲハの方がやや山地性で、山里や渓谷のヒガンバナに現れると、その景色は一層ドラマチックです。



チョウは長生きするほど翅が欠けたり破れたりしますが、それは鳥やカマキリといった捕食者に襲われながらも生き延びた証拠。ボロボロになった翅で不器用に、しかしなお優雅に飛び回り蜜を吸う姿は、自然の中で懸命に生きる姿です。



チョウの仲間は進化の中で、捕食者におそわれても生き残れるように捕食者除けに派手な模様や少々傷ついても大丈夫な大きな翅を獲得したとされます。

鳥についばまれた痕跡は、ビークマークと呼ばれる専門用語もあり、この名誉の勲章がついたチョウは捕食者から命からがら逃げのびて生き残ったもので、よくある姿なのです。見かけたらそっと見守ってあげてください。



ちなみに、アゲハチョウは岡山とも深い縁があります。江戸時代に岡山藩を治めた池田家の家紋『備前蝶』はアゲハチョウをかたどったもの。



華麗に舞うアゲハは、武家にとって優雅さや繁栄を象徴する存在でした。今も岡山県内の寺社や史跡、屋根瓦などで家紋の蝶を探すことができます」