佐久間大介（Snow Man）×日村勇紀（バナナマン）脚本家・坂元裕二の作品を深掘り！「……深!!」（佐久間）

佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。

9月27日の放送では、社会現象を巻き起こすほどの人気作品を生み出してきた、脚本家・坂元裕二の世界観を深堀りする。

■19歳で脚本家デビュー！坂元作品の魅力とは

19歳のときに脚本家としてのキャリアをスタートさせ、23歳で執筆したドラマ『東京ラブストーリー』（1991年／フジテレビ系）は、最高世帯視聴率32.3パーセントを記録する大ヒット。その後も『Mother』（2010年／日本テレビ系）、『最高の離婚』（2013年／フジテレビ系）、『カルテット』（2017年／TBS系）といったドラマや、映画『花束みたいな恋をした』（2021年）など、時代を象徴する話題作を次々と世に送り出している坂元裕二。

さらに2023年には映画『怪物』でカンヌ国際映画祭・脚本賞を受賞しており、日本のみならず海外からも高い評価を獲得している。

いまや“日本を代表する脚本家”として知られる坂元裕二だが、なぜここまで多くの人を魅了しているのか？

今回は、坂元裕二作品の魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”をドラマ好きライターの田邉なつほと、坂元本人と交流があるというフルーツポンチ・村上健志が担当し、坂元作品のVTRを観ながら、「人を魅了する会話劇！」「“あらすじを書かない”坂元流脚本術！」というふたつの推しポイントを解説していく。

「坂元裕二作品の魅力は、やはり“セリフの力”にある」と熱弁する村上。そこでサクヒムと村上の3人で『カルテット』の印象的なシーンを朗読することに。セリフを読み終えると佐久間は「……深!! この一文読んで“深”って！」と感動し、日村も「……これが人生だもんね」と、その世界観にしみじみ。

さらにドラマのセリフの穴埋め問題に挑戦したサクヒムは、坂元が紡ぐ深すぎるセリフに「ふぁー!! はあああ！ うわ～～～」「すげーーー!!」と大絶叫。ふたりの心を一瞬でつかんでしまう坂元ワールドとは!?

他にも、あらすじの代わりに“登場人物の履歴書”を書くという坂元独自の脚本創作スタイルや、“おしつじさん”が大好きな坂元作品のなかから名セリフを紹介。

こうして坂元裕二の作品を深掘りして、その魅力をより深く知ったサクヒム。はたして佐久間と日村にとって、坂元の生み出す唯一無二の世界観は”推し”となったのか？

