¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Åìµþ±Ø¤Î»¨Æ§¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥é¥¼¥í¡×»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¡Ö¿·´´Àþ¤¬Âç¹¥¤¡×¿ÆÆü²È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁÇ´é¤È¤Ï
¡¡2025Ç¯¡¢²áµîºÇÂ®¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁý²Ã¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡£¥¥ã¥ê¥±¡¼¥¹¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢ÊªÄÁ¤·¤½¤¦¤Ë³¹Ãæ¤òÊâ¤¯³°¹ñ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¸÷·Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡9·î16Æü¡¢ËÜ»ï¤ÏÅìµþ±Ø¹½Æâ¤ÇÂç¤¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤òÊú¤¨¡¢¤Î¤ó¤Ó¤êÊâ¤¯ ¡È¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¡É ¤òÈ¯¸«¡£¹Ô¤¤«¤¦¿Í¡¹¤Ï¡¢ÅöÁ³¡¢¡È¥ª¡¼¥é¥¼¥í¡É ¤Î¤³¤ÎÃË¤¬ÅÁÀâÅª¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦Sting¡Ê¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡¼¡¼¡£
¡Ö9·î12Æü¤«¤é¡¢2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Î¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á´¹ñ5ÅÔ»Ô6¸ø±é¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅìµþ¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ïµ¤¤µ¤¯¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ä°®¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡Êµï¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥¡¥ó¡Ë
¡¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢1977Ç¯¤Ë¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Ý¥ê¥¹¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥Ù¡¼¥¹¤òÃ´Åö¡£¥È¡¼¥¿¥ë¥»¡¼¥ë¥¹¤Ï7500ËüËç°Ê¾å¤ÎÂçÀ®¸ù¤ò¤ª¤µ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö1983Ç¯¤Ë¥Ð¥ó¥É¤¬³èÆ°µÙ»ß¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡ØShape of My Heart¡Ù¡ØFields of Gold¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥í¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Î¼õ¾Þ²ó¿ô¤Ï17²ó¡£¤Þ¤µ¤Ë²»³Ú»Ë¤Ë»Ä¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤è¤ê¤¹¤´¤¤¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î10·î¤Ç74ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Áí»ñ»º¤Ï300²¯±ßÄ¶¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ë²Ú¤Ê°úÂàÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êº¬¤Ã¤«¤é¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê²»³Ú»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Û¤É¥ê¥Ã¥Á¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÀìÍÑ¼Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ÇÈô¤Ó²ó¤ëÍ¥²í¤ÊÎ¹¤â²ÄÇ½¤Ê¤Ï¤º¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡¢Åìµþ±Ø¹½Æâ¤Î»¨Æ§¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤Þ¤ºÈà¤Ï¡¢Âç¤Î¿ÆÆü²È¤ÇÆüËÜÄÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÇÃÏÊý¤ò¤á¤°¤ëºÝ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ò°ì¿Í¤ÇË¬¤ì¤ë¤Î¤¬ÄêÈÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï²Î¤ò¿¼¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¹Åç¤Ç¤Ï2Ç¯Á°¤ËÍè¤¿¤È¤¤«¤é¡Ø¤ª¤ê¤Å¤ë¥¿¥ï¡¼¡Ù¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¡¢20Ê¬´ÖâÔÁÛ¤¹¤ë¤Î¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡£Ê¿ÏÂ¼çµÁ¼Ô¤ÎÈà¤é¤·¤¤²á¤´¤·Êý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢Èà¤Ï¿·´´Àþ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÁëºÝ¤«¤éÀÅ¤«¤ËÎ®¤ì¤ëÉ÷·Ê¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ø¼ÖÁë¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇË°¤¤Ê¤¤¡¢¤¸¤Ä¤ËÈþ¤·¤¤¹ñ¤À¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ø¾è¤ë¤È12ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÉÙ»Î»³¤Î²£¤òÄÌ¤ë¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¤é¤·¤¤ÇÉ¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤ò·ù¤¦¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥ê¥¹»þÂå¤«¤é²¿ÅÙ¤â¼èºà¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¸µ¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤Ç²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤ÎÅì¶¿¤«¤ª¤ë»Ò»á¤À¡£
¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÆü¡¢Âà¶þ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¥Ý¥ê¥¹¤Î¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼èºà¸½¾ì¤«¤é¾¡¼ê¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤À¤±¤Ï¸½¾ì¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¡Ø¤´¤á¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¼Õ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸µ¶µ»Õ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÎÅª¤Ê¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢»ä¤¬¡Ø¿Íµ¤¼Ô¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤»×¤¤¤¬¤Ç¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÌÌÅÝ¤´¤È¤Ë¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¿Ò¤Í¤¿¤é¡¢¡ØËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡×
¡ÈÆÃÊÌ°·¤¤¡É ¤¬·ù¤¤¤Ê¥¹¥¿¡¼¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ï¥á¤ò³°¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£Âç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤ÎÃæÆü¤Ë¡¢ÆÍÁ³¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤Æ¤Æ¼êÇÛ¤·¤¿¤ê¡¢¡Ø¤Î¤É¤¬ÄË¤¤¡Ù¡ØÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÃæ»ß¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç²¹Àô¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤«¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Èà¤Ë¤Ï¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤°¦ÕÈ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Ç¤ÏÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ê¡¢Ä«¤Ï¹Äµï¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¤·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ØEnglishman in New York¡Ù¤Ï°Û¹ñ¤ËÂÚºß¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç´¶¤¸¤ë¡ØËÍ¤Ï¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÉÆÈ´¶¤ò²Î¤Ã¤¿Ì¾ºî¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤¯¤Ê¤¯¤È¤âÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¥ç¡¼¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤É¤³¤í¤«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡ÆüËÜ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤À¡£