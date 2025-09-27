Æü·Ð225ÀèÊª¡§27ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ¡á150±ß¹â¡¢4Ëü5200±ß
¡¡27Æü6»þ00Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ150±ß¹â¤Î4Ëü5200±ß¤ÇÌë´Ö¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü5354.99±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï154.99±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï9351Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3164.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ11.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ22.52¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 45200¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+150¡¡¡¡¡¡¡¡9351
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 45210¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+160¡¡¡¡¡¡189361
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3164.5¡¡¡¡¡¡¡¡ +11.5¡¡¡¡¡¡ 13867
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 28395¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +55¡¡¡¡¡¡¡¡1157
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 754¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3¡¡¡¡¡¡¡¡ 594
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡1926.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-5.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡20
