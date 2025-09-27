ＤｅＮＡ５―４巨人（セ・リーグ＝２６日）――ＤｅＮＡが競り勝ち、シーズン勝ち越しが決まった。

七回、山本の右前打に敵失が絡み、１点を勝ち越した。巨人は山崎が３回４失点と崩れたのが響き、３連敗。

◇

２・５ゲーム差で背中を追う２位ＤｅＮＡとの今季最後の２連戦の初戦。３位の巨人は、一時は３点差を追いつく粘りを見せたが、七回に右翼オコエの悪送球から決勝点を奪われ、競り負けた。拙攻の数々も痛かったが、悪い流れは、先発の山崎が今季最短の３回でＫＯされたところから始まっていた。

１点の先制点をもらった初回から、厳しいコースを突こうとするあまり自らを追い詰めた。先頭の蝦名に死球を与え、桑原、筒香の連打で満塁。山本にはフルカウントから外角を狙ったスライダーが外れ、同点の押し出し四球とした。続く佐野には中犠飛を打たれ、あっさりと逆転された。

二回は投手の東の安打をきっかけに二死二、三塁とされ、筒香に左前適時打でさらに２失点。３回を投げるのに７９球を要し、６安打４失点。２番手以降に５人のリリーフを仰ぐ結果となり、試合後は「初回の入りが（よくなかった）。自分自身が情けない」と言葉を振り絞った。

阿部監督は「慎重にいってるのはわかるんだけど、大胆さが欠けていたかな」と指摘したが、チームの勝ち頭のらしからぬ投球は、野手陣も浮足立たせた。七回無死一塁は盗塁死、九回無死一、二塁はバント失敗とミスが相次ぎ、安打数でＤｅＮＡを上回りながら振り切られる結果となった。

２７日の今季最後の対戦で勝てなければ、ＤｅＮＡのレギュラーシーズン２位が決定する。クライマックスシリーズ（ＣＳ）の本拠地開催もかかる、崖っぷちの一戦を総力戦で勝ちきりたい。（佐野司）