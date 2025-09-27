わが家の衣替えは家族4人分で30分！手間を減らして節約にも…季節の変わり目の「海保式」整理収納テクニック

元海上保安官で大型巡視船に乗り組んでいた川崎みささんは、その経験を生かし、整理収納アドバイザーとして暮らしに役立つ情報を発信中。今回は、船内の限られたスペースでの生活で培った整理収納術と、限られた予算内のやりくりで身に付いた節約術を取り入れた、「楽して節約につながる衣替えのやり方」について教えてもらいました。



写真・文＝川崎みさ

限られたスペースで暮らす海保の知恵

私が服の管理をするときにお手本としているのが、海上保安庁の巡視船に勤務していたときに教わった｢限られたスペースで暮らす工夫｣です。

海上保安官時代に勤務していた大型巡視船は、出航すると2週間から1カ月ほどの長期派遣が多く、船内は仕事をする場所であると同時に生活をする場所でもありました。狭い船内では、個人が使えるスペースが限られているため、小さな収納スペースも工夫しながら使うのです。その経験を自宅での｢衣替え｣にも応用しています。

最初に「いる・いらない」を仕分け

私は、昔から片付けが苦手だったので、海上保安官になりたての頃はたくさんの私物を船内に持ち込んで、先輩によく｢どこに置くつもりなんだ！｣と叱られていました。その時に教わったのが、仕事と船内生活に必要なモノとそうでないモノを分ける｢整理｣をして、使わないモノに貴重なスペースを使わないことです。

限られたスペースで暮らすために、今でも衣替えで服をしまう前には必ず整理（いる・いらない）をして、不要なモノにスペースを使わないようにしています。

海上保安庁は予算が少ない貧乏省庁なので、仕事で使う制服もたくさん貸与されるわけではありません。通常勤務に使う制服はひとり2着が基本。大型巡視船での長期派遣中も｢着て、洗って、また使う｣を繰り返しながら、2着しかない制服で仕事をします。

現場に出たばかりの新人の頃は、制服の下に着るTシャツや下着を｢念のため｣と余分に船内に持ち込み、狭い収納スペースにギュウギュウに詰め込んでいましたが、｢毎日、制服と一緒にTシャツと下着も洗濯するのだから、2着ずつあれば足りる｣と気が付き、船に持ち込む服の数を減らしました。数を減らすと収納スペースにもゆとりが出て、取り出しやすくしまいやすくなって管理もラクに。

また、洗濯を｢気分｣でやったりやらなかったりするのではなく、｢定期的｣にすることで少ない服でも困らず生活ができるようになりました。

服の数を減らして｢衣替え｣もラクに！

「使わない服にスペースを取るのはもったいない」と巡視船勤務で学んだはずなのに、陸上勤務になってからは、服を置くスペースが増えたという油断もあり、毎週のように服を買っていたため、衣装ケース10個分も服を持っていた時期がありました。

この時期は、元々片付けが苦手だったこともあり、衣替えが終わらないまま次の季節を迎えることも。このような状態で、仕事と家事と子育てがうまく回せるはずもなく、｢どうしたらいいのか？｣と、悩んだ時に思い出したのが、巡視船時代に服を減らしたことでした。

片付け下手の私は、たくさんの服を神業のような高度なテクニックで収納するよりも、巡視船で働いていた頃のように、｢着て、洗って、また使う｣方が向いていると思い、手持ちの服の8割を処分。巡視船で働いていた頃ほど、ストイックに服の数を減らす必要はないし、普段のオシャレも楽しみたいので、服は衣装ケース2つ（今の季節に着る服1ケース、シーズンオフの服1ケース）におさまる量にしています。

子供服はセールで｢来年用｣を安く買う

海上保安庁は予算が少ないと言いましたが、陸上勤務になってからは、仕事で使うペンの購入も1本単位での熟慮が必要でした。この時に鍛えられた｢限られた予算をどう使えば、必要なモノを揃えられるのか｣という、やりくりのノウハウが｢衣替え｣をする時にも活かされています。

季節ごとに定価で服を買っていると家計が苦しくなるので、子供服は夏の終わりのセールで来年用に少し大きめの服を購入。今年は、7歳の息子用に70％オフになったTシャツを3枚ゲットしました。

わが家の息子は身長に比べて腰回りが細くて、1年後にぴったり合うズボンを予想するのが難しく｢去年買っておいたけど、ウエストが大きすぎて使えない！｣と、何度も失敗したので、来年用に買うのは確実に着られる｢Tシャツだけ｣にしています。

収納の3つのポイント

毎日忙しいからこそ、時間と手間のかかる衣替えが簡単にできたら嬉しいですよね。そこで、片付けが苦手な私でもできている、取り出しやすくてしまいやすい衣替え収納の3つのポイントをご紹介します。

​（1）個人別の収納場所をつくる

以前は、個人別に分けることなくテキトーに服を突っ込んでいたので、目当ての服を探すために全ての衣装ケースをひっくり返すハメに。しかし、シーズンオフの服を家族それぞれに分けて収納し、外から中身が分かるように名札を付けてから誰の服がどこに入っているのか一目瞭然になり、サッと目当ての服が見つかるようになりました。

（2）きちんとたたんでからしまう

服は、きちんとたたんでしまうことで限られた収納スペースを有効活用できます。また、余計な折りジワができなければ、着ようと思ったときにアイロンがけなど余計な手間もかかりません。

なお、衣替えでしまった服が来年も着られるように、衣替えの際には｢防虫｣や｢湿気対策｣は必須。せっかくしまっておいても、カビや虫食いで服がダメになってしまうと買い直さなくてはならなくなってしまいます。

（3）取り出しやすい所へ置く

衣替えは一度で終わるのが理想ですが、季節の変わり目は日によって気温の変動が大きく、しまった半袖が必要になったり、厚手の羽織が急に必要になることも。そんな時でもパッと使えるように、シーズンオフの服は、取り出しやすい位置に置いています。

作業を何回かに分けるとラクに

片付けが苦手だった頃の私にとって衣替えは、やるべき工程や作業が多く複雑な家事のひとつでした。しかし、海上保安庁で教わったことを思い出しながら、服の数を減らしたり、収納方法をシンプルにすることで、今では衣替えが家族4人分でも30分ほどで終わるように。

以前の私のように片付けが苦手な方は、部屋が散らかり過ぎないよう、家族全員分の衣替えを一気にするのではなく、一人分ずつ作業を進めたり、｢今日は服の整理だけ｣｢服の入れ替えは明日｣｢防虫剤・除湿剤は夫に買ってきてもらう｣など作業を分けると、さらにラクに衣替えができるようになりますよ。

川崎みさ（かわさき・みさ）

1985年生まれ、広島県在住。元海上保安官で2児のママ。船舶料理士、整理収納アドバイザー1級、ひろしま防災Jプログラムトレーナー。