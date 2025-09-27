タレントの木梨憲武（63）が26日、自身のインスタグラムを更新。21日に閉幕した世界陸上（東京・国立競技場）に出場したアスリートとの食事会を公開した。

「世界陸上代表チームのみなさん、おつかれ様でした会！！感動だらけ、ありがとネ！！きたぐっちゃん、村竹ラシッド、鵜澤飛羽！」とつづり、女子やり投げでまさかの予選敗退に終わった北口榛花（27）、男子110メートル障害5位入賞の村竹ラシッド、男子200メートルと400メートルリレーに出場した鵜澤飛羽（22）との4ショットを披露。みんなで楽しく肩を組んだり、中華を食べながら、楽しげな表情が続いた。

「いったん中華フェアー！ 春巻 パクチーサラダ 小籠包 スーラータン 四川名菜よだれ鶏 生ザーサイ 季節の青菜炒め 四川麻婆豆腐 フカヒレの姿煮 上海風 えびのチリソース 黄ニラと豚肉の細切り炒め（塩味）」。さらに「そしてデザートは、ふわとろ杏仁豆腐 マンゴープリン＆胡麻団子」とメニューを紹介した。

フカヒレを食べながら、北口との笑顔2ショットもアップ。「まだまだまだ次の大会だらけ！たのんだどー！！日本中また感動だらけ！！ヅッチーナ〜！！」とアスリートらにメッセージも送った。

ファンやフォロワーからも「本当にノリさんの交友関係に感嘆」「なんすか！このメンバー！」「豪華メンバー」「メンツ最強」「素敵な時間ですね」「北口さん可愛い〜」「最高の笑顔が見られて安心しました」などのコメントが寄せられた。