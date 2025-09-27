¥¤¥³¥é¥ÖÌî¸ý°á¿¥¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥óÆ©¤±Æ©¤±»äÉþ¡õ¥á¥¬¥Í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÅ·½÷ÍÍ¤«¤È¡×¡Ö¤á¤í¤¤¡×
¡áLOVE¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö¡Ë¤ÎÌî¸ý°á¿¥¡Ê25¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»äÉþ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö²Æ¤ÎÌë¡¡¤Î¼Ì¿¿¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤¿Æ©¤±´¶¤¢¤ë°áÁõ¤òÈäÏª¡£¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤á¤¬¤Í»Ñ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Í¥¤¥ë¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤À¤·´é¾®¤µ¤¹¤®¤ë¡¼¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¡×¡Ö¤¤¡¼¤Á¤ã¤ó¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Æ¡¤ºÇ¹â¤Î²Æ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤í¤¤¡×¡ÖÅ·½÷ÍÍ¤«¤È¤ª¤â¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥Ó¥¸¥å¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤À¤í¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¡×¡ÖÈà»áÌÜÀþ´¶¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£