韓国モデル、デコルテ大胆披露「ゴージャス」白ビキニ水着ダイビング＆フィッシング
´Ú¹ñ¥â¥Ç¥ë¤Î¥¥à¡¦¥Ü¥é¡Ê34¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Çò¤Î¥Ó¥¥Ë¿åÃå»Ñ¤Ç¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤«¤éµ¢¤ëÅÓÃæ¤ËÄà¤ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡£»É¤·¿È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¡¢ËÜÅö¤ËµÜ¸ÅÅç¤ÎÀäÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Æ¥£T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÂç¤¤ÊÀÖ¤¤µû¤âÄà¤ê¾å¤²¤¿¡£
µû¤ÎÎÁÍý¤ò´®Ç½¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤äÀä·Ê¤Ê¤É¤âËþµÊ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö½÷¿À¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡ÖÉÊ³Ê¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¥¥à¤Ï´Ú¹ñ¡¦¸÷½£¹°è»Ô½Ð¿È¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ä¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£