10月12日スタート「ザ・ロイヤルファミリー」

10月12日にスタートするTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の公式Xは26日、第1話のスペシャルゲストとして武豊らJRA騎手4人が出演すると発表。超大物の参戦に、ネットは騒然となった。

日本競馬界の至宝が、競馬を題材にしたドラマに一役買う。騎手のJRA通算勝利数を更新し続ける武豊が、「ザ・ロイヤルファミリー」の第1話にスペシャルゲストとして登場。他に丸田恭介、菅原隆一、今村聖奈の騎手3人も出演する。

ドラマの公式Xは「4人がどのようなシーンに出演するのか 是非お見逃しなく」と告知。投稿された写真で、武豊は赤と黒の縦じまの勝負服に身を包んでいる。冠名「ウイン」の勝負服と酷似しており、ウインレーシングクラブ公式はXで「事前にデザイン使用についてのご連絡をいただきました」と説明した。

ゲストとはいえ、武豊の出演にファンからは歓喜の声が続出。Xには「ぎゃー豊さん出るのーーー 見なきゃー！！！」「武豊役武豊がやっぱり見れるんか」「まさかのレジェンド降臨した……」「これは競馬ファンも楽しめそう」「武さん出る…すごい」などの声が上がった。

同ドラマは早見和真の同名小説が原作で、主人公の栗栖栄治役を俳優の妻夫木聡が務める。佐藤浩市は馬主役で登場。人気グループ「Snow Man」の目黒蓮の出演も決定するなど話題となっている。



（THE ANSWER編集部）