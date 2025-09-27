そもそも、ゲームが上手い男は地雷です　有名ゲーマーの彼氏の浮気を心配する女性に思うこと

以前、パチスロライターの仕事をやっていたことがある。10年以上前からパチスロライターといっても、文字も書けない素人みたいなのが多かったが、そんな中で自分の稼働データをExcelに載せて、それをもとに設定判別するみたいな書きモノ仕事もさせてもらったのは貴重な経験になった。

今、パチスロライターなんて言ってもただの来店演者で、昔よりもさらに「そもそもライター名乗るなよ」って言われるような連中が増えた。文章を書けなくてもライターを名乗れるなんて、あの界隈ぐらいである。

さて、その当時の話だ。その頃、仕事の打ち上げだったり、媒体の飲み会などに参加することがしばしばあったが、そこで女性のパチスロライターがいたりすると、飲みの最中ずっと男連中に囲まれて、界隈の華。オタサーの姫みたいな扱いを受けていたものだ。

これは多分今もそうだろうけど、やっぱり狭い箱庭のような世界で活躍する女性ってルックスに関わらず、なんか妙にモテるんだよね。でも結局そういうのって極めて小さな空間で、それも女性が貴重だという環境も大きい。これを前提に、ちょっと読んで欲しい話がある。（文：松本ミゾレ）

「彼氏はゲームが上手くて大会でも有名」だからモテ過ぎないか心配する彼女

先日、ガールズちゃんねるに「ゲームの強い人はモテる？」というトピックが立っていた。まるで初恋に悩む中学生が立てたような議題だけど、相談者は至って真剣。

「高校生の頃から付き合っている彼がいます。その彼があるゲームでとても強く公式の大会で優勝経験もあります。私の兄もそのゲームをしているのですが、彼のプレイヤー名を知っていました（彼と兄はゲーム内でもリアルでも会った事はありません）。兄が、『彼はとても上手いと有名なのでモテると思うし浮気されると思う』と言ってきます」

その上で、実際に彼氏はゲームで組んでいるチームメンバーとオフ会もしていて、女性も2割程度いるとも。自分もオフ会はするので反対はしないものの、彼を信用しつつも「ゲームが強い人ってモテますか？」と問うている。

なんか可愛い悩みだよね。ゲームが下手でもイケメンならモテるっていう前提を失念してるところが特に。

とにかく狭いコミューンに男女が閉じ込められると、その中で恋愛関係を完結させたがる者がどうしても出てくる。

なので今現在も活躍しているパチスロライターの中にも何人か該当者がいるが、とにかく昔からその界隈だけで付き合っては別れ、結婚しては不倫し……みたいな事例は枚挙に暇がない。

ぶっちゃけかなり性的に奔放な人もいたし、ついでに言えば借金まみれの奴も何人もいた。異性にだらしない奴は金にもだらしがない。これは僕があの界隈にいたことで学んだことである。もうほんとに。

……話をゲームのオフ会に戻そう。トピックを立てた女性は、高校時代から付き合っている彼が強いゲーマーで、オフ会で女性もいる中で楽しく飲んでいることに一抹の不安を抱えている。これも傍から見れば十中八九、普通の男女の普通のオフ会に感じられるところだろう。

しかし似たような属性の男女が固まったら恋愛が始まったりする可能性ってどこにでもあるから、彼女が心配になるのも分かる。どっちみち、浮気する奴はオフ会で下半身を大人しくさせるのが苦手だし。

そもそも「ゲームが上手くて知名度もある彼氏」って彼氏として優良物件なのか？

僕はゲームが下手だしゲーム関係のオフ会に参加したことはないけれど、色々なカルチャーのオフ会に顔を出した経験はある。その上で感じたこととしては、結局どこにでもオタサーの姫も王子もいるし、恋人がいるのに浮気することに躊躇がない者って男女の境なくいる。

これはもう人間性の話なので、有名だとか無名だとか関係がない。ものすごい美人なのに、ゴブリンみたいな小男とすぐに寝ちゃうみたいなケースはよくあることだし、彼女がいるのに平気でお持ち帰りする男も当然いる。しょせん男女は男女なので。

こういうときに僕なんかは「じゃあその彼氏のオフ会に自分も参加してみては？」とアドバイスしたくなっちゃう。心配なら自分も帯同して、彼氏に粉かけてくる奴がいないか直接その目で確認したらいいし。自分が参加することで、彼氏にも牽制をかけられるわけだし。そこで露骨に嫌がられたら、それはそれで怪しいと判断もつくし。

でもまあ、こういう悩みも若い人特有のものだよね。正直、おっさんからしたら「彼氏が有名なゲーマーだから浮気しないか心配」って言われても「なんじゃそら」で終わるような些細な話だし。

それに、ゲームが上手い＝しょっちゅうゲームしてる彼氏ってことでしょう？ オフ会もするぐらいなんだから、家にいる間はずっとゲーム機だかPCの前にいて、ボイチャでワイワイやってチャットで次のオフ会の予定とか立てるわけだ。

それって独身のうちは大いに結構なんだけど、そんなのと結婚したら相手は苦労するよね。

実際に結婚したり同棲したら、パートナーがずっとゲームしていてイライラ、なんて話もよく聞く。子育て期間中も下手にFPSなんかさせようもんなら、子供がわめいてるのに「ごめんいま手が離せない」みたいなことを言って育児参加しない例もある。

つまり、ゲーマー。それも界隈で有名になるぐらい上手い人ほど、本来恋人にすべきでもない気が。

ガルちゃんのトピックにも誰かが「その界隈でモテるだけ。ゲームしまくりの男は結婚するなら地雷です。オンラインで出会いまくり」みたいなことを書いている。オンラインで出会うにせよ、出会わないにせよ、ゲームにばかり時間を割く人というのは、僕も恋人にすべきじゃないと思います！

地雷は地雷だし、将来、夜遅くまでボイチャ繋いでゲームしてる背中を見てイライラすることになるし。これはもう確実に。

ちょっと話が逸れちゃいました。結局言いたいこととしては、ゲームが強いだけではモテないかもしれないけど、性欲が強い人はいつかオフ会で浮気相手に出会います、というものです。一旦、自分もオフ会に乗り込んで彼氏や周囲の様子を確認するのがいいと思います。

