◆パ・リーグ 西武５―８日本ハム（２６日・ベルーナドーム)

ソフトバンクの優勝を阻止する大飛球がバックスクリーンに消えた。日本ハム・水野は、４―４の５回１死二、三塁、糸川のシンカーを捉え決勝３ラン。「下位打線だからといって、なめられたくない。すごいアーチストになってきたなと思います」。自身初となる２試合連続の一発。昨季に並ぶ自身最多タイの７号に白い歯を見せた。チームは、初回に３点を先取されながら勝利し連敗を３でストップ。敗れれば、ソフトバンクの連覇が決まる土俵際で踏みとどまった。

新庄監督が絶賛する得点圏の鬼が勝負を決めた。今季は打率２割５分１厘に対し、得点圏では３割５分８厘をマーク。指揮官から「打率は低いけど、得点圏で右中間、左中間に長打を打ってインパクトに残る。ランナーがいない時は、期待していないんだけど」といじられるほどの勝負強さを誇っている。水野自身も「チャンスの時は見え方がいい気がします」と得意げに笑った。

１６年以来９年ぶりのシーズン８０勝に到達した。指揮官は「本当になんもないっすよ。全員で勝つのみ。なんもない。ほんとなんもない。勝つのみ」と同じ言葉を強調し、報道陣の前をわずか１０秒足らずで通過した。０４年に球団が北海道移転した後、８０勝に到達した過去３度（０６、０９、１６年）はいずれもリーグ優勝を果たした。ハイレベルなパ・リーグの火は消させない。新庄ハムは最後まで抵抗し続ける。（川上 晴輝）