Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¶è¤Ç½»Âð3Åï¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢88ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·ã¤·¤¯Ç³¤¨¾å¤¬¤ë±ê¡£±ì¤¬¼þ°Ï¤òÊ¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¤­¤Î¤¦¡Ê26Æü¡Ë¸á¸å6»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÌÜ¹õ¶èÃæ±ûÄ®¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Ç¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¡Ö²Ð»ö¤Ç¤¹¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É35Âæ¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤Î½»Âð¤Ë½»¤àÀÐ»³Î´Åµ¤µ¤ó¡Ê88¡Ë¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Çµß½õ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ3Åï¡¢¤ª¤è¤½110Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸½¾ì¤Ï¡¢ÅìµÞÅì²£Àþ¡¦³Ø·ÝÂç³Ø±Ø¤«¤éËÌÅì¤Ë¤ª¤è¤½300¥á¡¼¥È¥ë¤Î½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£